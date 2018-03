Dans le Poitou, les cortèges semblent plus fournis que lors des derniers mouvements sociaux. A Châtellerault, la police a recensé un millier de manifestants. Ils étaient 500 à Thouars. Défilés en cours à Poitiers et à Niort. Les fonctionnaires manifestent pour la défense du pouvoir d'achat.

3 500 à Poitiers

A Poitiers, les fonctionnaires grévistes se sont donnés rendez-vous Porte de Paris à 14h30, provoquant quelques ralentissements de circulation autour de ce carrefour stratégique. Plus de 3500 manifestants se dirigent vers la préfecture via les boulevards du Grand Cerf, Solferino, Verdun et Victor-Hugo.

Les jeunes en têtes de cortège à Poitiers © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Sur le parcours de la manifestation pictave, les Territoriaux ont déployé une vaste banderole en haut du Viaduc Léon Blum.

Près de 2 000 à Niort

A Niort, la foule porteuse de drapeaux et de slogans s'est rassemblée Place de la Brèche vers 14h. Les manifestants seraient entre 1 700 selon la police et 2 000 selon les syndicats.

#Manif22Mars Le cortège niortais se dirige vers la mairie #Niortpic.twitter.com/VguTihzlwO — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) March 22, 2018

Défilé de Niort © Radio France - Noémie Guillotin

Les cheminots poitevins empêchés de défiler à Paris

Comme ils le craignaient les cheminots du Poitou qui avaient prévu d'aller défiler à Paris cet après-midi, c'est un comble, n'ont pas pu prendre le train faute de TGV suffisamment nombreux pour rejoindre la capitale. Ils défilent dans dans les rues de Poitiers. Les Poitevins peuvent entendre régulièrement des détonations. Il s'agit en fait des signaux d'alarme SNCF qu'ils utilisent pour avertir les cheminots qui travaillent sur les voies de l'arrivée d'un train.

2 lycées bloqués à Poitiers

En marge du mouvement des fonctionnaires, les lycéens pictaves se mobilisent également. Ils ont bloqué deux établissements de Victor-Hugo et du LP2i, lycée pilote innovant de Chasseneuil du Poitou.

Ce matin les lycéens de Victor-Hugo ont tenté une action en essayant d'empêcher leurs camarades d'entrer dans le bâtiment. Ils ont bloqué les accès à l'aide de barrières et de poubelles. La police est intervenue. Tout est entré dans l'ordre.