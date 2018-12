EN IMAGES - Les gilets jaunes défilent à la marche pour le climat d'Amiens

Plus de 500 manifestants ont défilé dans les rues d'Amiens ce 8 décembre à l'occasion de la marche pour le climat. Parmi eux, beaucoup de gilets jaunes qui ont répondu à l'appel à la convergence lancé par les syndicats et les associations.

"Ensemble, on est plus forts !", répètent plusieurs manifestants. L'appel à la convergence entre "gilets jaunes, gilets verts et gilets rouges" a été entendu ce samedi à Amiens. Plus de 500 manifestants selon la police (1 000 selon les organisateurs) ont défilé de la gare jusqu'en centre-ville à l'occasion de la marche pour le climat.

Difficile de dire si les gilets jaunes étaient plus nombreux ou pas que les militants écologistes, mais ils ont pris la tête de la marche.

La marche s'est déroulée dans une bonne ambiance. Certains sont même venus avec leurs enfants.

Les accès au marché de Noël étaient interdits aux manifestants, barrés par les policiers.

Pour rejoindre la rue Maison de la Culture , ils ont dû emprunter les boulevards. Sur le chemin, certains se sont agenouillés, les mains sur la nuque, en référence aux lycéens interpellés à Mantes-la-Jolie.

Ils ont répété la scène en tentant de se rapprocher du marché de Noël, rue Gresset :

Finalement, la foule s'est dispersée dans le calme, sans aucun débordement après une prise de parole des syndicats et des associations.

