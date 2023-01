EN IMAGES - Les pommiculteurs limousins arrachent leur pommiers pour alerter sur la hausse des charges

Les pomiculteurs du Limousin s'étaient donnés rendez-vous ce samedi matin au verger de Rémi Gibaud, à Saint-Yriex-la-Perche, en Haute-Vienne, pour l'opération nationale d'arrachage des pommiers. C'est un geste symbolique pour alerter les pouvoirs publics, ainsi que les grandes enseignes.

Environ 180 pomiculteurs se sont déplacés à Saint-Yrieix-la-Perche, en Haute-Vienne. © Radio France - Philippine Thibaudault

9 hectares de pommiers arrachés

C'est le cœur lourd que Rémi regarde ses pommiers, littéralement partir en fumée. "C'est triste de finir une vie comme ça" s'attriste le pomiculteur. Rémi n'a pas trouvé de repreneur et les charges pèsent trop sur ses épaules. Laurent Rougerie, le président du syndicat AOP Pomme du Limousin prend la parole au micro, devant l'assemblée de pomiculteurs. "On a l'impression de t'avoir accompagné à des obsèques Rémi..." commence-t-il.

"Il nous manque l'équivalent de 0,20 € d'euro/kilo pour continuer à travailler et à vivre dignement de notre métier. On est face à nos clients et notamment la grande distribution, et quand on leur demande quelques centimes de plus, ils ne nous entendent pas. Donc on est là pour montrer ce désarroi" explique Laurent Rougerie.

Une filière en danger ?

Sur ces neuf hectares de vergers, tour à tour, les pomiculteurs prennent la tronçonneuse et abattent les pommiers pour les ramasser et les jeter ensuite dans le grand bûcher. "C'est quand même malheureux d'en arriver là. Et voilà, on détruit, on enlève nos pommiers, on ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire" témoigne un salarié de Rémi, la tronçonneuse à la main.

L'opération d'arrachage de pommiers est nationale. © Radio France - Philippine Thibaudault

Le petit fils de Rémy assiste à la scène, emmitouflée dans son carré rouge. C'est plein de souvenirs qu'il voit disparaître. "Moi j'aimais bien venir ici. Je vendais des pommes aussi" se rappelle le jeune homme. Pancarte à la main, il veut apporter son soutien à son grand-père.

Le groupe de pomiculteurs s'est ensuite dirigé dans les supermarchés de Brive et Limoges pour sensibiliser à l'explosion du prix de production de la pomme.

Le petit-fils de Rémi est venu le soutenir. © Radio France - Philippine Thibaudault