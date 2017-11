EN IMAGES - Les sans-abri pourront bientôt passer quelques heures au chaud dans un centre d'accueil de jour à Laval

L'association La Porte Ouverte va ouvrir début janvier un centre d'accueil de jour pour les sans domicile fixe, avenue Pierre de Coubertin à Laval, dans d'anciens vestiaires de sport. Une structure qui n'existe pas actuellement à Laval.

"En journée, pour se réchauffer, il faut se débrouiller". Maurice, 27 ans, arrive frigorifié au centre d'accueil de jour, avenue Pierre de Coubertin, près du Stade Francis Le Basser à Laval. Il a les mains gelées et les yeux fatigués. Il vient chercher un sandwich et une bouteille d'eau distribués par l'association revivre.

La quête de chaleur, toute la journée

Même si le centre n'est pas encore ouvert, les sans-abri peuvent déjà venir chercher à manger, et se réchauffer un peu quelques minutes. "Si quelqu'un t'a dépanné un euro, tu vas dans un café, tu prends un café tu t’assoies, tu essaies de jongler comme ça. Ou tu vas à la gare, tu essaies de t’asseoir. Tu te lèves, tu fais un tour, toujours la même chose", explique Maurice, en soufflant dans ses mains pour se réchauffer.

"Samedi dernier, on a pris le bus, on a fait deux aller-retour, pour rester au chaud" - Nourdine.

La débrouille, la galère pour se réchauffer, c'est aussi le quotidien de Nourdine, Nabila et leurs cinq enfants âgés de 5 à 11 ans. Ils doivent tous les jours improviser. "Le jour, mes enfants vont à l'école jusqu'à six heures, et ma femme et moi nous sommes dans la rue. Samedi dernier, on a pris le bus, mes enfants se sont endormis, on a fait deux aller-retour, pour rester au chaud", raconte Nourdine. "Pendant la semaine, les magasins sont ouverts, mais le dimanche tout est fermé.Pour les enfants c'est très dur. Le froid c'est trop pour eux", ajoute Nabila.

Un accueil de jour pour une centaine de sans-abri en janvier

Dans un peu plus d'un mois, une centaine de sans-abri pourront donc trouver refuge quelques heures par jour, au chaud, à l'accueil de jour de l'association La porte Ouverte, créée en octobre. Il y aura deux salles pour manger, une cuisine, des douches, des toilettes, des machines à Laver. Le centre doit ouvrir début janvier, avenue Pierre de Coubertin à Laval, dans d'anciens vestiaires de sport à côté du Stade Francis Le Basser.

"Nous voudrions que ce centre soit un lieu où les personnes puissent créer des liens" - Elisabeth Griot, La Porte Ouverte.

"L’objectif c'est d'abord la mise à l'abri en journée, pour que les sans-abri puissent ne pas être dans le froid dehors, ou sous la canicule cet été. Qu'ils puissent se laver, laver leur linge, avoir accès à la santé aussi, car on espère bien avoir un jour un infirmier qui fassent des permanences. Nous voudrions que ce centre soit un lieu où les personnes puissent créer des liens, entre eux, avec nous, pour petit à petit se réinsérer. Et en faire un lieu très vivant qui leur permette de retrouver une estime d'eux, par des activités et des ateliers ouverts sur l'extérieur. Parce que pour moi, ça fait partie des droits de l'homme. Je pense que dans notre pays, même s'il y a beaucoup de gens en difficulté, je pense qu'on a les moyens de ne pas laisser les gens dans la rue".