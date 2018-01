Civaux, France

Descente en rappel de 12 mètres de haut, éteindre le feu dans une maison ou faire remonter quelqu'un d'un puits, 18 salariés de l'entreprise Loisirs Aménagements ont vécu la vie de pompiers le temps d'une journée. Et la première réaction pour Richard, menuisier dans l'entreprise qui fabrique du mobilier en extérieur c'est une journée "éprouvante. C'est très physique comme activité."

Avant d'aller éteindre un feu dans la maison, les salariés s'équipent. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Une activité physique qui permet quand même de découvrir des aspects méconnus du métier. "Ah ça il y a plein de choses que je ne connaissais pas, comme comment dérouler les tuyaux et éteindre un incendie." Pour le lieutenant Potreau, on voit bien qu'ils ne sont pas professionnels : "des fois ils oublient de mettre un masque pour aller éteindre un incendie. Mais ils ont les bons réflexes, on est vraiment surpris de leur réactivité."

Créer de la cohésion entre les deux sites à Vivonne et La Bussière

Si le chef d'entreprise Francis Gadioux a choisi de faire ce Team Building, c'est tout simplement parce qu'il souhaite créer de la cohésion entre ses 18 salariés répartis sur les sites de Vivonne et La Bussière. Et pas question d'avoir recours à une entreprise privée : "ils sont trop dans la recherche de résultats" explique-t-il avant de poursuivre "là, on sort de sa zone de confort et il faut pouvoir s'adapter ce qui est très important dans une entreprise selon moi."

Cette personne coincée dans un puits doit être secourue par les salariés qui la remonte à la force des bras. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Et ça marche, les salariés sont conquis. C'est le cas d'Aline :" On apprend à connaître les peurs de certains. Il y en a qui ont peur du vide, peur des flammes et on ne le savait pas. " Et celle qui s'occupe de la partie vente du mobilier reconnait que cette journée change les choses :"A l'avenir, on comprendra plus certaines réactions de nos collègues."

Au final, l'entreprise a dû débourser 200 euros par employé pour cette journée. Les sapeurs pompiers qui espèrent renouveler l'expérience 4 à 5 fois dans l'année.