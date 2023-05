EN IMAGES - Manifestation du 1er-Mai : entre 8.000 et 10.000 personnes dans les rues de Metz

C'était un 1er-Mai qui ne ressemblait à aucun autre dans les rues de Metz, lundi. Plus de 10.000 personnes ont manifesté dans les rues, contre moins d'un millier les années précédentes , selon l'intersyndicale. Les autorités indiquent avoir compté 8.000 manifestants pour ce lundi 1er mai. Une affluence qui s'explique en partie par l'enjeu de cette journée de mobilisation : les syndicats organisaient le même jour la treizième journée d'action contre la réforme des retraites, validée par le Conseil constitutionnel le 14 avril.

Le cortège est parti un peu avant 11 heures de la place de la République, à Metz. Les manifestants ont fait une boucle en passant par la place Saint-Louis et l'avenue Foch, avant de revenir au même endroit.

Baroud d'honneur ?

"Le gouvernement veut peut-être tourner la page, mais ça veut juste dire qu'on n'a pas le même livre", explique Julien, enseignant à Metz. Lui veut croire que l'intersyndicale restera unie après cette mobilisation, même si l'invitation formulée par la Première ministre est reçue différemment dans chaque organisation syndicale. "Ils n'auront pas le choix quand ils voient le nombre que nous sommes encore dans les rues !"

Entre 8.000 et 10.000 manifestants ont défilé pour ce 1er-Mai à Metz. © Radio France - Bastien Munch

Mais d'autres manifestants admettent voir en ce 1er-Mai un baroud d'honneur des mobilisations intersyndicales. "Il y a les grandes vacances qui arrivent, on sent bien que le mouvement va s'effriter", regrettent Willy et Mario. "Avec Laurent Berger de la CFDT qui a déjà dit qu'il accepterait la proposition d'Élisabeth Borne, tout va s'effilocher." Mais les deux amis, gilets orange sur le dos, espèrent que le secrétaire général du syndicat y renoncera.

Beaucoup de manifestants défilaient pour la première fois un 1er-Mai. © Radio France - Bastien Munch

D'autres échéances à venir

"Je pense qu'il faut être fidèle à ce que demandent les travailleurs", affirme Alexandre Tott, secrétaire général du syndicat Force ouvrière en Moselle. "Je ne peux pas annoncer la suite, il y aura une réunion intersyndicale ce mardi. Mais je pense personnellement qu'il faut rester unis parce qu'on voit que ça a marché jusqu'ici. La mobilisation va forcément changer de forme, mais elle continuera."

L'intersyndicale annonce plus de 10.000 manifestants dans les rues de Metz. © Radio France - Bastien Munch

Les manifestants attendent désormais avec impatience deux échéances : la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée le 3 mai et l'examen de la proposition de loi pour abroger la réforme le 8 juin. "Et on saura rappeler notre opposition à la réforme lors des prochaines élections", disent les manifestants.

L'intersyndicale appelait à défiler pour le 1er-Mai, une première à Metz selon elle. © Radio France - Bastien Munch

La manifestation est passée par la place Saint-Louis à Metz. © Radio France - Bastien Munch

Les manifestants réclament toujours le retrait de la réforme des retraites. © Radio France - Bastien Munch

La manifestation a été plus fournie que lors de la précédente journée de mobilisation contre la réforme, le 13 avril. © Radio France - Bastien Munch