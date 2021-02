EN IMAGES - Manifestation en Mayenne pour la défense de l'emploi "quoiqu'il en coûte"

Contre la précarité économique, une centaine de manifestants se sont rassemblés ce jeudi midi dans le centre-ville de Laval à l'occasion d'une journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle, à l'appel de la CGT, de la FSU, de Solidaires et de mouvement lycéens.

Lors de la mobilisation contre la précarité économique ce jeudi 4 février en Mayenne © Radio France

Ils réclament de meilleures conditions de travail, de rémunération et plus de moyens contre la précarité, en pleine crise sanitaire.

Avec un message adressé directement à Emmanuel Macron, déclaration d'une responsable de l'intersyndicale : "il est tellement facile de dire 'quoiqu'il en coûte' quand ce n'est pas son propre argent. Il n'y a pas d'argent magique, l'argent de l'Etat c'est votre argent. Entre la baisse des APL, de la prime à l'emploi, de l'augmentation du gaz, de l'électricité, de l'alimentaire, alors que l'augmentation du SMIC ne permettra pas de compenser toutes ces hausses, la précarité va continue à s'accélérer. Il nous faut un plan de rupture. Nous devons lutter et agir pour faire interdire les licenciements dans les entreprises qui réalisent des bénéfices ou qui ont des aides publiques. Nous devons lutter et agir pour l'augmentation des salaires et des retraites car ça c'est notre projet quoiqu'il en coûte".