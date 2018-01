Bois Barbu, Villard-de-Lans, France

Le Vercors deviendrait-il le fief de la famille Fourcade ? Après Simon puis Martin voilà que le papa des deux biathlètes prend ses quartiers dans les montagnes iséroises. Installé jusqu'à présent à Font Romeu dans les Pyrénées, Marcel Fourcade vient de reprendre l'Auberge de la glisse à Bois-Barbu, au pied du site de ski nordique de Villard-de-Lans, fermée depuis le printemps.

Pour l'instant, l'Auberge est fermée comme l'indique ce panneau sur la rampe d'accès de Bois-Barbu. © Radio France - Xavier Demagny

Se rapprocher de ses petits enfants

S'il vient s'installer en Isère, c'est parce qu'il a une bonne raison. Marcel Fourcade veut se rapprocher de ses petits enfants : Manon et Inès, les filles de Martin et Adam, le fils de Simon.

"Manon, Inès et Adam. Ce sont mes petits enfants et quand on est grand-père on a plus envie de les voir tous les six mois" - Marcel Fourcade

Mais c'est aussi "un juste retour aux sources" pour le père des deux champions : "Ce que personne ne sait, c'est que _j'ai été Grenoblois pendant les douze premières années de ma vie_. Mon enfance c'était à Saint-Martin-d'Hères, les mercedis à la neige, à Méaudre, Autrans et Chamrousse".

Un projet ambitieux

Marcel Fourcade n'a pas hésité avant de venir s'installer à Villard-de-Lans. Avec ses deux associés, ils ont signé une convention d'occupation avec la mairie de Villard-de-Lans et depuis qu'ils ont investis les lieux, au début du mois de décembre, Marcel Fourcade ne s'arrête pas.

Il doit suivre les travaux du magasin de ski qui n'est pas encore prêt et préparer l'ouverture du restaurant avec son associé, un chef catalan. "Il y aura de la place pour le Bleu de Vercors-Sassenage" rigole-t-il ! Avec le sourire et même si rien n'est prêt dans le magasin, il dépanne aussi quelques skieurs et loue du matériel.

Dans son projet, Marcel Fourcade veut rendre le restaurant plus cosy. © Radio France - Xavier Demagny

Marcel Fourcade se dit en tout cas motivé pour faire de cette Auberge un lieu de rencontre du ski nordique sur le plateau du Vercors. L'ouverture se fera progressivement jusqu'aux vacances de février.

Marcel Fourcade est le bienvenu

"C'est notre nouveau voisin, explique Céline, de l'école de ski de Bois-Barbu. On est ravis de l'accueillir et il nous porte bonheur et chance : depuis qu'il est arrivé, il a neigé !"

"Il nous porte chance !" - Céline de l'école de ski

"Ils se sont fait un nom et ça peut faire venir du monde" estiment quant à eux deux jeunes biathlètes, Pierre et Camille.

Marcel Fourcade devant le bâtiment de l'Auberge. © Radio France - Xavier Demagny

Il suivra les JO d'hiver depuis Bois-Barbu

Pour la première fois depuis bien longtemps, Marcel Fourcade n'ira pas assister aux Jeux Olympiques, en Corée du Nord. Il a décidé de rester dans le Vercors et même de retransmettre les épreuves à Bois-Barbu.

Côté sport, Martin Fourcade sera porte drapeau de la France pour l'ouverture des JO de Pyeongchang. Il est aussi l'un des espoirs de médailles tricolores. En revanche, c'est plus compliqué pour son grand frère Simon, toujours pas certain d'être sélectionné aux Jeux.