La mobilisation peut être qualifiée d'historique dans la capitale auvergnate. La préfecture du Puy-de-Dôme a annoncé 15.000 manifestants dans le cortège clermontois, près de 20.000 selon les syndicats. Ils étaient près de 3.000 à Aurillac, 2.500 à Montluçon, 2.300 à Moulins et environ 5.000 au Puy.

EN IMAGES - Mobilisation record à Clermont-Ferrand pour dire "non" à la réforme des retraites

Entre 15.000 et 20.000 personnes ont défilé dans les rues de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

En Auvergne, comme partout en France, les salariés étaient appelés à manifester contre la réforme des retraites ce jeudi. Tous les cortèges, que ce soit à Clermont-Ferrand, Moulins, ou Aurillac, ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Des mobilisations qui ne s'étaient pas vues depuis plusieurs années.

Entre 15 et 20.000 personnes à Clermont-Ferrand

C'est dans la capitale auvergnate que la mobilisation a été la plus forte ce jeudi 5 décembre. Pour la CGT, le cortège a réuni 20.000 personnes, la préfecture du Puy-de-Dôme annonce 15.000 manifestants. Dans tous les cas, cette manifestation est considérée comme "fantastique" pour les syndicats.

Un retraité de chez Michelin a témoigné au micro de France Bleu Pays d'Auvergne : "Aujourd'hui, c'est un premier pas, mais ça ne suffira pas, il va falloir durcir le mouvement. Ma femme est en retraite depuis vendredi, elle va toucher 400 euros par mois, elle s'est arrêtée pour nos enfants. On en a ras-le-bol".

Dans le cortège clermontois, des salariés aussi bien du public et du privé et de nombreux retraités © Radio France - Eric Le Bihan

Les personnels du CHU de Clermont très mobilisés © Radio France - Eric Le Bihan

Entre 15 et 20.000 personnes à Clermont-Ferrand contre la réforme des retraites © Radio France - Eric Le Bihan

Le cortège clermontois © Radio France - Eric Le Bihan

Forte mobilisation aussi dans l'Allier

Dans l'Allier, les cortèges ont réuni 2.300 personnes à Moulins, près de 2.500 à Montluçon. Et à chaque fois, des salariés aussi bien du public que du privé et des retraités.

Dans le Cantal, près de 3.000 manifestants, du jamais vu depuis 2010

A Aurillac, la mobilisation a été très forte également pour dire "non" à la réforme des retraites, puisqu'elle a réuni entre 2 et 3000 personnes. On n'avait pas vu de tels chiffres depuis les grandes manifestations de 2010 sous Nicolas Sarkozy.

Au Puy, environ 5.000 personnes dans la manifestation

Au Puy-en-Velay, le cortège a réuni environ 5.000 personnes, des gilets jaunes, des personnels de l'hôpital sainte-Marie, des lycéens, des avocats, de nombreux salariés et retraités.