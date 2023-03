EN IMAGES - Nantes : découvrez les futurs immeubles du quartier Prairie-au-Duc

C'est le quartier tout à côté de la Grue jaune à Nantes : le quartier Prairie-au-Duc sur l'île de Nantes. La dernière étape de l'aménagement de ce quartier a été dévoilée ce vendredi 10 mars. Les premiers travaux sur cette friche datent d'il y a une dizaine d'années : aujourd'hui, 2.500 habitants y vivent. Il y a aussi 1.500 actifs et 2.000 étudiants.

125 logements supplémentaires à venir

Ce quartier va donc finir de se dessiner avec 125 logements, dont un tiers en locatif social. Des bureaux, des commerces aussi. Le tout avec une vue imprenable sur la Loire. "On a entendu les critiques sur l'architecture du quartier : grise, très minérale. Du coup, on a choisi avec ces trois derniers projets de marquer une évolution pour aller vers une architecture plus douce. Il faut changer la nature des matériaux utilisés. Le virage que l'on doit prendre avec la transition climatique va dans ce sens aussi", explique Virginie Vial, la directrice générale de la Samoa.

Thomas Quéro, adjoint au maire de Nantes, délégué à la forme de la ville, urbanisme durable et aux projets urbains, enchaîne : "les changements climatiques et sociétaux nous amènent à revoir nos modes de faire et nos exigences de conception des opérations immobilières." Cela va dire moins de béton, mais plus de bois ou encore de béton de chanvre.

Les trois emprises au sol qui vont accueillir des immeubles avec du logement, des commerces, des activités. - (Document Samoa)

Des matériaux performants, plus propres, avec "des prix un petit peu au-dessus de ceux pratiqués aujourd'hui", confie Virginie Vial. Elle avance une moyenne autour de 6.000 euros le mètre carré habitable. "Mais ce sera commercialisé dans quelques années, poursuit-elle. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y aura des logements qui seront moins chers, d'autres qui seront un peu plus chers. C'est déjà des fourchettes de prix que l'on peut observer sur l'île de Nantes aujourd'hui."

Un parking mutualisé de 104 places, commun aux trois projets, verra aussi le jour. tout comme des espaces pour les mobilités douces, zones pour cyclistes, piétons. Les livraisons devraient s'échelonner sur 2026-2027 selon la Samoa.

Le projet "Lighthouse"

Le projet Lighthouse, présenté comme un "vaisseau à vivre" (visuel confié par la Samoa) - Six Ares/Aventim - Grafton Architects

Il est porté par le promoteur nantais Six Ares avec Aventim et le cabinet d'architectes irlandais Grafton, distingué par de nombreux prix internationaux. "C'est comme un phare à l'ouest de l'île de Nantes. Un bâtiment avec des coupes et des plans en cascades tournés vers le soleil", expliquent les architectes. Le bâtiment va accueillir 25 grands logements, "des appartements-villa" selon Arnaud Michel-Courty, le patron de Six Ares. Au rez-de-chaussée, des activités à destination des familles seront proposées. Aujourd'hui, rien d'arrêté : un appel à manifestation d'intérêt sera bientôt lancé afin de trouver la vocation de cet espace.

Pour limiter l'empreinte carbone, les porteurs du dossier misent sur le végétal dans les parties habitées, une structure bois et une conception bioclimatique notamment.

Le projet Lighthouse depuis l'intérieur de l'ensemble immobilier (visuel confié par la Samoa) - Six Ares/Aventim - Grafton Architects

Le projet "La Forêt"

Outre du logement, un restaurant, un jardin et le siège de l'entreprise Faguo, spécialisée dans la mode dite responsable (visuel fourni par la Samoa) - Groupe Réalités/Hérault Arnod + pöm

"La Forêt" a pour promoteur le groupe Réalités et pour architectes Hérault Arnod. Il s'agit d'un ensemble de plusieurs bâtiments orangés avec une vingtaine de logements, des commerces, un restaurant. En rez-de-chaussée, un jardin de 300 mètres carrés accessible via une verrière. Il y aura aussi un espace autour de la mode dite responsable. La marque Faguo, qui est sur ce créneau, aura d'ailleurs son siège dans l'une des tours.

Pour ce projet, l'architecte aurait aimé de la brique classique, mais cela implique de coupler avec beaucoup de béton. Loin donc de l'esprit bas-carbone. Isabelle Hérault a ainsi opté "pour des briques de béton qui sont beaucoup moins carbonées sur un mur à ossature bois. On divise par quatre le poids carbone de la façade." Certaines briques pourront accueillir des abris pour les abeilles ou encore des nichoirs pour de petits oiseaux. 160 mètres carrés de panneaux photovoltaïques seront également installés "en autoconsommation".

L'une des vues depuis l'intérieur (visuel fourni par la Samoa) - Groupe Réalités/Hérault Arnod + pöm

Le projet "Java"

Des trois, ce projets est celui qui accueillera le plus grand nombre de logements. (visuel fourni par la Samoa) - Nacarat/Cisn - Bond society + Schultearchitekten

Le projet Java comporte 69 logements, dont plus de la moitié seront vendus à Habitat 44, office public de l'habitat. Dix de ces logements seront gérés par HAPI'Coop, qui accompagne des personnes vulnérables. Il y aura aussi des espaces animés par les Ecossolies, acteur de l'économie sociale et solidaire.

Derrière cet ensemble de six bâtiments, dont le plus haut sera sur neuf niveaux, il y a les promoteurs Nacart et CISN et les architectes Bonds society et Schultearchitekten. Avec un recours important au bois, au béton de chanvre, notamment, ce projet a une empreinte carbone qui diminue de 25%. Que ce soit les logements comme les parties bureaux, aucun ne sera équipé de climatisation. "L'isolant béton de chanvre à des vraies qualités thermiques à la fois l'hiver et l'été.( ...) Pour les bureaux, il y aura un rafraîchissement nocturne, un système de châssis qui s'ouvre lorsque la température extérieure est plus basse que l'intérieur", détaille Stéphanie Morio, l'une des architectes. Pour les appartements, les concepteurs vont jouer sur l'orientation des ouvertures et tous seront traversants, permettant ainsi de créer des courants d'air.