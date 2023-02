EN IMAGES - La mobilisation grandit à Orléans contre la réforme des retraites

C'est une première depuis le début du mouvement : les opposants à la réforme des retraites ont manifesté un samedi afin de mobiliser le plus de monde possible. Du côté d'Orléans, le rendez-vous était donné place de la Cathédrale ce samedi 11 février. Et encore une fois, le cortège était fourni.

La police annonce plus de 12 500 manifestants. C'est plus que lors du premier défilé le 19 janvier . Ce chiffre grimpe à 25 000 selon la CFDT, 33 000 selon la CGT. Même si les chiffres diffèrent, les syndicats parlent du plus gros rassemblement enregistré à Orléans depuis le début de la mobilisation.

"Intensifier le mouvement"

D'autres rassemblements avaient lieu dans le Loiret pour cette quatrième journée de mobilisation. Dans la matinée, environ 1000 manifestants ont défilé dans les rues de Gien. Et en parallèle de la manifestation orléanaise, des cortèges se sont élancés dans le même temps à Beaugency, Pithiviers et à Montargis.

Un peu plus tôt dans la journée, l'intersyndicale annonçait son souhait de "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars . La suite logique des choses selon Pascal Sudre, le responsable CGT dans le Loiret : "Une grève reconductible bloquera l'économie du pays. Et quand ça va énerver les grands patrons, Emmanuel Macron sera bien obligé de retirer les doigts de ses oreilles pour écouter cette colère sociale."

Dans les rues d'Orléans, le cortège s'étendait sur plusieurs centaines de mètres.

Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le jeudi 16 février. À Orléans, un cortège s'élancera de la place de la Cathédrale à partir de 10h30.