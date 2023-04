EN IMAGES - Nouvelle journée dans la rue contre la réforme des retraites

C'est la 12ᵉ journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et c'est aussi l'ultime démonstration de force des opposants avant le verdict du Conseil constitutionnel, qui doit tomber ce vendredi en fin de journée.

Avant le départ de la manifestation à Saint-Nazaire. © Radio France - Hélène Roussel

A Saint-Nazaire, le rendez-vous était fixé à 10 heures devant la mairie. Selon la reporter de France Bleu sur place, la mobilisation est à peu près équivalente à celle de la semaine dernière. Le cortège est parti de la place de l'Amérique latine vers 10h45.

Même au bout de la 12ème journée de mobilisation, les manifestants nazairiens ont encore de l'imagination. © Radio France - Hélène Roussel

À Nantes, sous un ciel de plus en plus menaçant, le cortège s'est élancé à 11h30 du miroir d'eau et a pris la direction de la préfecture devant laquelle il est passé dans le calme. Mais quelques minutes plus tard, à hauteur du cours des 50 otages, un groupe de manifestants s'est détaché et a tenté de gagner les rues de l'hyper-centre. Un cordon de forces de l'ordre et des tirs de gaz lacrymogènes les ont fait reculer.

A La Roche-sur-Yon, ils sont environ 3000, la manifestation a débuté à 10h45.