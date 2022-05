PHOTOS - Ouverture officielle du magasin Ikea de Nice Saint-Isidore

C'est un bâtiment bleu et jaune. Un magasin qui vend des meubles. Mais pour les Azuréens Ikéa c'est visiblement bien plus que ça. Une heure avant l'ouverture officielle ce mercredi 11 mai du magasin de Nice Saint-Isidore, il y avait déjà plusieurs centaines de personnes dans les starting-blocks et sur le reste de la journée, ils étaient des milliers.

Une heure avant l'ouverture, la foule se massait déjà devant l'entrée du magasin Ikea de Nice Saint-Isidore © Radio France - Julie Munch

La foule à l'entrée de l'espace d'exposition du magasin Ikea de Nice Saint-Isidore © Radio France - Julie Munch

Confettis, vodka et cérémonie officielle

Mais avant l'accueil des clients, une cérémonie officielle s'est tenue dans le restaurant du magasin avec de nombreuses personnalités comme CIO d'Ikea Monde, le patron d'Ikea France, le directeur du magasin, mais aussi l'ambassadrice de Suède à Nice qui a excusé l'absence du roi Charles VI "qui aurait voulu être présent pour cet évènement". Sur les tables, les serveurs avaient disposé du hareng sur des petits toasts (à 8h du matin) et ont même servi des shots de vodka aux plus téméraires.

Les responsables politiques et d'Ikea ont bu ensemble un shot de vodka à 8h du matin pour célébrer l'ouverture officielle du magasin de Nice Saint-Isidore © Radio France - Julie Munch

Une soirée test dans le quartier Saint-Isidore ?

La soirée sera brulante dans le quartier avec un trio d'évènements majeurs : cette première journée d'ouverture du magasin Ikea qui s'achèvera à 20h, le match de l'OGC Nice contre Saint-Etienne à l'Allianz Riviera, et le concert d'Angèle, à 5km de là au palais Nikaïa. L'occasion pour les décideurs de tester le dimensionnement des routes, transports en commun et dispositifs de sécurité.