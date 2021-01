EN IMAGES - Le comité d'organisation de Paris 2024 s'installe à Saint-Denis

"Saint-Denis avait sa basilique, elle a maintenant sa cathédrale des Jeux". C'est le maire de la ville, le socialiste Mathieu Hanotin qui ose le parallèle. L'élu n'a pas manqué le rendez-vous, ce mercredi 20 décembre 2021, pour accueillir Paris 2024 à sa nouvelle adresse. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris s'installe dans le bâtiment "PULSE", rue Proudhon, juste en face de la station de métro "Front Populaire".

Un bâtiment "innovant"

Le bâtiment, construit par le groupe Icade, sera loué jusqu'à la fin des Jeux au comité d'organisation. Les 400 collaborateurs répartis jusqu'à présent sur plusieurs sites parisiens, notamment celui du quartier de la gare Saint-Lazare, emménageront progressivement à partir du 25 janvier. À terme, 3.000 collaborateurs sont attendus dans cet immeuble de six étages qui se veut "innovant" et à la pointe des exigences écologiques promises pour ce rendez-vous olympique.

"Être au plus près de l'action"

À l'intérieur de l'immense hall, éclairé par des gigantesques suspensions lumineuses, ce sont 6.000 mètres cube de bois et de béton qui composent la structure. En plus d'une salle de fitness, d'un garage à vélo, de 30 bornes électriques, 300 mètres carré de toitures avec des panneaux solaires ont été installés, ainsi qu'un potager sur la terrasse du cinquième étage. On y fera pousser les herbes aromatiques qui permettront de cuisiner les plats dans la cantine. Les repas seront confectionnés avec 80% de produits frais avec "des yaourts d'Argenteuil" ou encore des "bananes issues à 100% du commerce équitable", affirme l'équipe. En revanche, le montant du loyer mensuel n'est pas communiqué.

Le bâtiment "PULSE", à Saint-Denis, nouvelle adresse du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 / espace restauration © Radio France - Hajera Mohammad

"C'est une étape importante... ce lieu symbolise notre identité car la Seine-Saint-Denis sera au cœur des jeux, c'était important que les équipes viennent ici au plus près de l'action", affirme Tony Estanguet. le président de Paris 2024. Le département accueillera en effet le village olympique, le village des médias et le centre aquatique olympique (CAO) en plus des épreuves au Stade de France.

Le bâtiment "PULSE", à Saint-Denis, nouvelle adresse du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 / bureaux © Radio France - Hajera Mohammad

Des entreprises locales embauchées

Le triple champion olympique salue la construction d'un "bâtiment exemplaire d'un point de vue environnemental et social ". Sur les 13 entreprises qui ont participé à l'aménagement de PULSE ou qui ont été retenues pour les services de maintenance et d'entretien, quatre viennent de Seine-Saint-Denis, sans compter les 6 sous-traitants originaires du département également. Autre chiffre : 25% des effectifs de maintenance technique sont en situation de handicap et plus de 2 salariés sur 3 sont en insertion.

Parmi les entreprises retenues, "Maison Jardin Services", dirigée par Catherine Cottin à Aulnay-sous-Bois, qui fait travailler des salariés en réinsertion justement. Elle a conçu le potager et va l'entretenir pendant au moins les quatre prochaines années. "C'est génial de participer à cette aventure !" Pourtant, au début, elle pensait n'avoir aucune chance : "Vu l'échelle énorme que cela représentait (les JO), je pensais qu'une petite structure comme la mienne ne pourrait pas faire de proposition et en fait, c'est possible donc il faut y aller, il faut essayer !"

Le bâtiment "PULSE", à Saint-Denis, nouvelle adresse du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 / le potager sur la terrasse © Radio France - Hajera Mohammad

C'est ce qu'à fait aussi l'entreprise SBS, basée à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Elle a décroché un marché pour équiper les open-spaces de plusieurs dizaines de centaines de cabines acoustiques pour que les salariés puissent s'isoler. La société s'est engagée à reprendre et à réutiliser ces cabines après le départ des équipes de Paris 2024 du bâtiment, c'était une exigence des organisateurs pour éviter le gaspillage. "On savait qu'il y avait de la concurrence, on a dû faire des efforts financiers et surtout avoir le label qui certifie que nos produits sont éco-responsables et utilisables pendant au moins 10 ans", explique Quentin Hache, responsable du projet JO 2024 chez SBS.

Le bâtiment "PULSE", à Saint-Denis, nouvelle adresse du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 / bureaux © Radio France - Hajera Mohammad

Le bâtiment "PULSE", à Saint-Denis, nouvelle adresse du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 © Radio France - Hajera Mohammad

Communiquer auprès de la population

Si les efforts ont été faits à l'intérieur du bâtiment, Tony Estanguet est bien conscient qu'à l'extérieur, certains habitants ne sont toujours pas convaincus par la tenue de ces Jeux. Sans compter les opposants qui dénoncent les chantiers liés au Jeux, comme ceux prévus au niveau de l'Aire des Vents du parc Georges Valbon à La Courneuve ou des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Des protestations minoritaires qui ne doivent pas faire oublier la large adhésion des habitants au projet, répètent Stéphane Troussel, le président (PS) du conseil départemental et Mathieu Hanotin.

"On est dans cette logique d'aller vers la population qui peut se poser des questions... on va y répondre régulièrement pour que ce projet puisse être soutenu largement parce que la réalité c'est ce que sont de belles opportunités pour valoriser un territoire qui mérite d'être connu", assure de son côté le président de Paris 2024.