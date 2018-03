Entre 2 500 et 3 000 personnes ont défilé ce jeudi après-midi dans les rues de Metz à l'appel de plusieurs organisations syndicales, pour défendre le statut des fonctionnaires et protester contre les réformes touchant la fonction publique.

Moselle, France

Comme des dizaines de milliers de fonctionnaires partout en France, ils étaient au moins 2 500 ce jeudi après-midi à défiler sous la pluie, dans le froid, dans les rues de Metz. A l'appel de plusieurs organisations syndicales dont la CGT, FO, Sud, la CFTC, la CFE-CGC, FA, FSU, et Solidaires, des fonctionnaires ou personnels affiliés à la fonction publique se sont réunis sur le parvis de la gare de Metz avant d'entamer un défilé dans le centre-ville. Dès 13h30, ils étaient plusieurs centaines à s'être rassemblés.

La manifestation pour la défense de la fonction publique rassemble déjà plusieurs centaines de manifestants sur le parvis de la #gare de #Metz... et les premières torches pic.twitter.com/EeuAPyaSMH — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) March 22, 2018

Gel des salaires, baisse des effectifs, retour du jour de carence, hausse de la CSG, dégradation des conditions de travail : les motifs d'inquiétude sont nombreux pour les fonctionnaires. Administrations publiques, hôpitaux, enseignement, chemins de fer : toutes les branche de la fonction publique se sont mobilisées pour porter ces revendications dans la rue.

Comme Jacques, beaucoup de fonctionnaires présents dans le cortège refusent "d'être pris pour des nantis". © Radio France - Sarah Mansoura

Pour les fonctionnaires comme ici dans le service public hospitalier, les inquiétudes sont nombreuses. © Radio France - Sarah Mansoura

"On aimerait faire comprendre à toute la population qu'on n'est pas des fainéants, qu'on n'est pas des nantis", lance Fabrice, infirmer dans un service de pédopsychiatrie. En service depuis six ans, il gagne un peu plus de 1 600 euros par mois. "On doit déjà travailler dans des conditions qui nous satisfont pas, donc on est un peu dégoûtés, quoi", poursuit-il.