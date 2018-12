EN IMAGES - Plus de 200 lycéens manifestent à Amiens

Plus de 200 lycéens ont manifesté ce mardi 11 décembre à Amiens pour dénoncer la réforme du bac et Parcoursup. Ils ont tenté de bloquer les lycées Robert de Luzarches, de la Hotoie et la Cité scolaire, en vain. Les policiers les ont délogés.

Plus de 200 lycéens et étudiants manifestent dans les rues d'Amiens le 11 décembre 2018

Amiens, France

Plus de 200 lycéens amiénois ont répondu à l'appel de l'UNL qui appelait à "un mardi noir" dans les lycées de France pour dénoncer la réforme du bac et la plateforme d'admission dans l'enseignent supérieur, Parcoursup. Ils ont manifesté dans les rues de la ville. Leur tentative de blocus ont été avortées par l'intervention des forces de l'ordre.

Tentative de blocus

À Amiens, les jeunes avait ciblé trois établissements à bloquer : Robert de Luzarches en centre-ville, la Hotoie et les trois lycées de la Cité scolaire.

À la Hotoie, une petite dizaine de lycéens, accompagnés d'étudiants de l'Unef et de militants des jeunes communistes, sont arrivés dès 6 heures du matin pour installer les barrières et les chaînes qui auraient dû servir à bloquer l'établissement. Finalement, après négociation avec la proviseure, ils ont accepté de laisser passer les élèves de BTS.

Une petite dizaine de lycéens organisent le blocus du lycée de la Hotoie le 11 décembre 2018 à Amiens © Radio France - Hajera Mohammad

Une petite dizaine d'élèves préparent le blocage du lycée de la Hotoie à #Amienspic.twitter.com/5bLLhbvbdj — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) December 11, 2018

Intervention policière

Face au refus des élèves d'enlever les barrières, les policiers interviennent peu avant 7h30. La tension monte d'un cran.

La petite dizaine de lycéens du lycée Hotoie évacués par la police à #Amienspic.twitter.com/OGExYxoT8w — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) December 11, 2018

Un élève de 15 ans, en seconde, représentant local de l'UNL (syndicat lycéen) est interpellé et emmené au commissariat. Mais le nombre de manifestants grossit tout doucement devant la Hotoie au fil de la matinée. Un groupe de gilets jaunes est également venu les soutenir.

Un groupe de gilets jaunes venus soutenir les lycéens de la Hotoie à Amiens le 11 décembre 2018 © Radio France - Hajera Mohammad

"Aujourd'hui, je suis démoralisée, je suis perdue pour mes choix sur Parcoursup" - Manon, élève en terminale littéraire au lycée de la Hotoie Copier

Finalement, les élèves de la Hotoie décident de rejoindre ceux du lycée Robert de Luzarches et de se rassembler rue Jules Barni, derrière la gare d'Amiens, où les policiers sont également présents.

Les lycéens de la Hotoie et de Luzarches se rejoignent rue Jules Barni à Amiens pour manifester le 11 décembre 2018 © Radio France - Hajera Mohammad

Les lycéens de la Hotoie ont rejoint ceux de Luzarches. La rue Jules Barni totalement bloquée. Cordon de CRS des deux côtés du cortège pic.twitter.com/R77eCFnNv4 — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) December 11, 2018

En fin de matinée, les lycéens se dispersent. Une vingtaine d'entre eux se sont rendus dans l'après-midi devant le commissariat d'Amiens pour demander la libération de leur camarade interpellé. Ce dernier a été relâché en fin de journée.

Soutien des syndicats enseignants

Dans un communiqué, le syndicat Sud éducation 80 dénonce un "déchaînement de violences policières sans précédent partout en France". Le SNES, qui représente les enseignants du second degré, demande à ce que le "droit des lycéens à se rassembler pacifiquement et à se mobiliser soit respecté". Enfin, la FCPE Somme (organisation de parents d'élèves) apporte son soutien aux élèves et demande aux autorités du département de "respecter et protéger ces citoyens en devenir".