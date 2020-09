EN IMAGES - Plus de 600 personnes manifestent pour la rentrée sociale à Tours

Il n'était peut-être pas à la hauteur des espérances des syndicats, mais le cortège était tout de même bien fourni ce mercredi matin à Tours pour la rentrée sociale. Plusieurs centaines de personnes ont défilé de la gare vers les Halles avant de s'arrêter place Jean Jaurès, 600 selon la police, 900 selon la CGT.

Sous les drapeaux des syndicats (CGT, Sud, Solidaires, FSU), les revendications sont multiples. Il y a beaucoup de blouses blanches, des soignants de l'hôpital public et des services de psychiatries. Tous dénoncent le manque de moyens et de simples effets d'annonce au moment du Ségur de la Santé, notamment sur la revalorisation des salaires.

Les soignants, particulièrement représentés dans cette manifestation. © Radio France - Noémie Philippot

Une colère exacerbée par la crise sanitaire et économique

On voit aussi des cheminots, des retraités, des représentants des Jeunes Communistes, des agriculteurs ou des défenseurs de l'écologie. Salaires, conditions de travail, amélioration des retraites ... Dans l'ensemble, les revendications sont les mêmes que celles entendues depuis plusieurs années. Mais la crise sanitaire et économique passe par-là et exacerbe la colère. Ce qui réunit tous les manifestants, c'est le ras-le-bol général face à l'impression de ne pas être entendus par le gouvernement.

Des défenseurs de l'écologie se sont montrés dans le cortège. Pour eux, on ne peut obtenir une justice sociale qu'en se dirigeant vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement. © Radio France - Noémie Philippot

Après le confinement et des mois où la situation sanitaire a largement dominé l'actualité, il est grand temps de remettre le social au premier plan estime une militante de la CGT. Elle espère plus de monde dans les prochaines manifestations, une fois la rentrée passée, pour qu'il y ait "une deuxième vague. Ce ne sera pas celle du virus, mais ça risque d'être une deuxième vague sociale."