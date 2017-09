EN IMAGES - Réforme du Code du travail : le nombre de manifestants en baisse à Paris

Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent ce jeudi, en région et à Paris, contre la réforme du Code du travail, à l'appel de la CGT, Solidaires et de l'Unef. Entre 16.000, selon la préfecture, et 55.000 personnes, selon les syndicats, ont défilé à Paris, un chiffre en baisse.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent ce jeudi contre la loi réformant le code du travail, qu'ils estiment "brutale" et "antisociale", face à un gouvernement résolu à mener son projet à terme. Opérations escargots et blocages d'autoroutes ont lancé la journée, avant les premières manifestations organisées à l'appel de la CGT, Solidaires et de l'Unef, à la veille de la présentation des ordonnances en Conseil des ministres.

Entre 16.000 et 55.000 manifestants à Paris, mobilisation en baisse

À Paris, les syndicats affirment que 55.000 personnes ont manifesté dans les rues de la capitale. La préfecture donne, elle, le chiffre de 16.000 manifestants. Le cortège est parti de Montparnasse peu avant 14h pour se diriger vers la place d'Italie. Il est moins fourni que le 12 septembre dernier, où entre 24.000, selon la police, et 60.000 personnes, selon les syndicats, avaient manifesté.

Les manifestations dans l'ouest : incidents à Nantes et Rennes

À Nantes, la CGT revendique entre 7.000 et 8.000 manifestants. Deux fois moins environ que lors de la manifestation du 12 septembre. Le cortège a été émaillé d'incidents, rapporte France Bleu Loire Océan. Des manifestants ont construit un mur devant le CHU. La préfecture de Loire-Atlantique a essuyé quelques jets de peinture et de nombreux murs ont été tagués. Trois personnes ont été interpellées.

Des manifestants construisent un mur au rond point devant le CHU de #Nantes#manif21septembrepic.twitter.com/yGeAqQ65y5 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) September 21, 2017

Quelques échauffourées, gaz lacrymogène et pétards à #Nantes devant ne commissariat cours de clisson pic.twitter.com/oQ1ofJPSY4 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) September 21, 2017

À Rennes, la préfecture compte 2.200 manifestants. Un bras de fer s'est engagé entre des manifestants cagoulés et les forces de l'ordre, devant la sécurité sociale.

Un bras de fer s'engage entre les manifestants cagoulés et les forces de l'ordre devant la sécurité sociale de #Rennes#Manif21septpic.twitter.com/bHfZn9506X — FB Armorique (@bleuarmorique) September 21, 2017

A Quimper, ils étaient environ 300 à manifester dans les rues de la ville ce jeudi matin. C'est moins que la manifestation du 12 septembre, selon France Bleu Breizh Izel.

A Rouen, entre 4.000 et 5.000 personne sont manifesté, selon France Bleu haute-Normandie. Des opposants à la réforme ont bloqué une zone industrielle située près de la ville avec des feux de palettes, tout comme dans le centre du Havre, autour du bassin du commerce.

Les manifestations dans le nord et en Picardie

À Valenciennes, des manifestants ont bloqué la gare pendant une demi-heure avant d’être délogé par les forces de l’ordre peu avant midi, selon France Bleu Nord.

Fin de perturbations à la gare de #Valenciennes, il n'y a plus de manifestants sur les voies.Le blocage a duré 30 mnhttps://t.co/jUOjT4Cq7L — France Bleu Nord (@fbleunord) September 21, 2017

À Amiens, environ 1.000 manifestants ont défilé, rapporte France Bleu Picardie. Ce jeudi matin, trois grands établissements scolaires sont bloqués par des manifestants, rapporte France bleu Picardie.

#Amiens: des centaines de lycéens dans la rue contre la réforme du code du travail pic.twitter.com/80LQbPTdhk — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) September 21, 2017

Les manifestations dans le sud-ouest

Plusieurs milliers de lycéens, précaires, salariés et retraités ont manifesté à Toulouse, rapporte France Bleu Toulouse.

Les manifestations dans le sud-est

A Nice, environ 350 personnes ont manifesté. Des slogans contre la réforme ou des réponses aux "fainéants" d’Emmanuel Macron ont été peints ce jeudi matin par la CGT, selon France Bleu Azur.

Environ 350 manifestants contre la réforme du code du travail à #Nice06#manif21septembrepic.twitter.com/I5r1uT6YYS — France Bleu Azur (@francebleuazur) September 21, 2017

À Nîmes, la CGT a compté 2.000 manifestants. Une mobilisation moyenne, note France Bleu Gard Lozère, puisqu'ils étaient 5.000 le 12 septembre dernier.

Mobilisation moyenne à Nîmes contre la loi travail https://t.co/hIITtTD0Iv — FranceBleuGardLozère (@bleugardlozere) September 21, 2017

A Avignon, ils étaient environ 800 dans la rue, selon France Bleu Vaucluse.

PHOTOS : Environ 800 personnes contre la réforme du code du travail à Avignonhttps://t.co/TlPDAr2zovpic.twitter.com/uvG3qeQVVf — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) September 21, 2017

Les manifestations en Rhône-Alpes et Bourgogne

A Saint-Étienne, les autorités ont recensé entre 1.500 et 2.000 manifestants, les syndicats entre 3.500 et 4.000, un chiffre procghe de la manifestation du 12 septembre, selon France Bleu Saint-Étienne Loire.

Entre 3.500 et 4.000 personnes ont manifesté à Saint-Étienne ce matin contre la réforme du code du travail (CGT)https://t.co/Gvod0DQ1Espic.twitter.com/Dfa5HvwQK2 — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) September 21, 2017

A Valence, entre 1.000 et 2.000 personnes ont manifesté sur les boulevards de la ville.

Entre 1000 et 2000 manifestants sur les boulevards de #Valence contre la réforme du code du travail pic.twitter.com/sWQWUaxCzI — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) September 21, 2017

A Chambéry, la mobilisation était également en baisse, avec un millier de manifestants. C'est deux fois moins que la semaine dernière, selon France Bleu Pays de Savoie. A Dijon, ils étaient 650 selon la police, 860 selon les syndicats à manifester, selon France Bleu Bourgogne. Une mobilisation en légère baisse par rapport au 12 septembre.

Les manifestations dans le centre

A Clermont-Ferrand, entre 2.500 et 3.000 personnes ont défilé selon France Bleu Auvergne. C'est un peu moins que les 3.400 manifestants comptabilisés la semaine dernière par la préfecture.