EN IMAGES - Plusieurs manifestations contre la réforme des retraites en Vendée et Loire-Atlantique

Nantes, Ancenis, Châteaubriant et Saint-Nazaire pour la Loire-Atlantique . Pour la Vendée, La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et c'est nouveau Challans . Voilà les villes où sont organisés des rassemblements contre la réforme des retraites, texte défendue par le gouvernement avec l'allongement de la durée des cotisations et aussi le reporte de l'âge de départ à 64 ans, contre 62 aujourd'hui.

Après une première journée le 19 janvier avec quelque 50.000 personnes à Nantes ou encore 8.000 à Nantes, l'intersyndicale compte faire autant ce 31 janvier, voire plus. Dimanche, la Première ministre a inidiqué que le report de l'âge de départ, point de crispation, "n'était plus négociable." "Cela clarifie les choses pour les salariés. Elle nous aide et alimente ainsi les manifestations", confiait à France Bleu Loire Océan, lundi 30, Michel Le Roc'h, patron de Force Ouvrière en Loire-Atlantique.

A noter qu'aussi bien en Loire-Atlantique qu'en Vendée, le 19 janvier, les cortèges s'étaient déroulés dans le calme.

A Nantes

C'est bien connu, les messages passent mieux avec un brin d'humour. © Radio France - Anne Bertrand

"Ma pancarte est petite, comme ma retraite !" a écrit cette dame. © Radio France - Florian Cazzola

Le 19 janvier, quelque 50.000 personnes avaient défilé dans les rues de Nantes. Les syndicats espèrent autant, voire plus ce 31 janvier. © Radio France - Florian Cazzola

Peu avant midi, au niveau de la préfecture, les CRS ont bloqué quelques instants les manifestants, scindant le cortège en deux. © Radio France - Florian Cazzola

Roland, peintre en bâtiment, n’avait jamais manifesté jusqu’alors mais il sera de toutes les manifs contre cette réforme "injuste" © Radio France - Anne Bertrand

Antonin, menuisier de 26 ans, qui pense aussi à son patron en manifestant car il est proche de la retraite © Radio France - Anne Bertrand

Dans le cortège nantais, des pancartes avec des jeux de mots avec le nom de la Première ministre, qui défend ce projet de réforme. © Radio France - Florian Cazzola

Parmi les manifestants, à Nantes, des jeunes. © Radio France - Anne Bertrand

A Saint-Nazaire

Vers midi, ce 31 janvier, la police annonce 14.000 personnes dans les rues de Saint-Nazaire. Le 19 janvier, le comptage "police" était de 12.000 personnes. A midi et demi, pas de donnée chiffrée de la part des syndicats.

A Saint-Nazaire, au début de ce cortège, les différents syndicats regroupés. © Radio France - Hélène Roussel

Dans la manifestation nazairienne, le message de cet homme. © Radio France - Hélène Roussel

Dans la manifestation nazairienne, certains interpellent le Gouvernement. © Radio France - Hélène Roussel

Le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans contre 62 aujourd'hui ne passe pas. © Radio France - Hélène Roussel

A Saint-Nazaire, jeu de mot avec le nom de la Première ministre. © Radio France - Hélène Roussel

Dans le cortège nazairien, des salariés de la raffinerie Total de Donges. Il y a 90% de grévistes selon le syndicat CGT. "Suite à l'appel à la grève, les expéditions de produits au départ des sites de TotalEnergies sont interrompues ce jour, mais TotalEnergies continuera à assurer les approvisionnements de son réseau de station-service et ses clients", a indiqué à l'AFP la direction du groupe.

A Donges, non loin de Saint-Nazaire, de très nombreux agents de la raffinerie sont en grève selon le syndicat CGT. © Radio France - Hélène Roussel

A La Roche-sur-Yon, mobilisation en hausse

Le 19 janvier, quelque 8.000 personnes s'étaient retrouvées à La Roche-sur-Yon. Elles sont 10.000 ce mardi 31 janvier selon la police.

Mobilisation plus forte à La Roche-sur-Yon. © Radio France - Yves-Rene Tapon

Cette journée de mobilisation a lieu à l'appel d'une intersyndicale. Parmi les syndicats : la CFDT. © Radio France - Yves-René Tapon