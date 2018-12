EN IMAGES - Pour Noël, offrez un tee-shirt 100% mayennais

C'est l'entreprise Maine Ateliers, à Gorron, qui vient de lancer la fabrication et la mise en vente de ce vêtement très original, un joli cadeau au pied du sapin le soir de Noël.

Gorron, France

Au premier étage d'un bâtiment d'une zone artisanale, des femmes s'activent sur des machines à coudre. Ces ouvrières spécialisées, toutes en situation de handicap, travaillent avec passion et minutie. Ce tee-shirt, réalisé à partir de tissus recyclés, c'est leur création. Du Made in Mayenne original.

"Reste zen, t'es en Mayenne"

illustration le tee-shirt 100% mayennais © Radio France

Cindy Cosnard est la responsable commerciale de Maine Ateliers : "on a souhaité avoir notre propre marque, notre propre tee-shirt durable qui porte un message pour les Mayennais afin qu'ils soient acteurs de la promotion de leur territoire et du maintien de l'emploi. On trouve comme message par exemple 'Mayennais édition limitée', 'Mayennaise édition limitée', 'Reste zen t'es en Mayenne'. C'est un peu décalé, ça fait réagir, l'idée c'est de faire une communauté mayennaise".

l'atelier de confection à Maine Ateliers à Gorron © Radio France

Un tee-shirt, c'est 30 euros. Laetitia Cherville gère l'atelier de confection : "Les ouvrières qui le fabriquent sont très fières de faire du 'mayennais'. Nous avons deux gammes, une pour les hommes, une autre pour les femmes. Mais pas pour les enfants. Beaucoup de monde nous le demande. On va y songer".

Pour l'instant, pour trouver ce tee-shirt 100% mayennais, c'est soit le commander sur la page Facebook de Maine Ateliers, soit se rendre à la boutique éphémère de Laval quai Jéhan Fouqué.

La PME du bocage mayennais espère disposer prochainement d'autres points de vente dans le département.