EN IMAGES - Pouvoir d'achat, retraites, salaires : entre 200 et 250 manifestants en Mayenne

Entre 200 et 250 personnes ont participé ce jeudi à une manifestation devant la préfecture de la Mayenne et dans les rues de Laval à l'appel de plusieurs syndicats. Cette journée d'action était consacrée au pouvoir d'achat, à la crise énergétique et à la réforme des retraites.