EN IMAGES - Près de 400 manifestants pour le 1er mai dans les rues d'Avignon

Derrière leur banderole, "à la reconquête des droits sociaux et des libertés", près de 400 personnes ont manifesté à Avignon pour la traditionnelle fête des travailleurs du 1er mai. Contrairement à l'année dernière, où la France était confinée, la manifestation a repris des airs classiques, avec un défilé dans les rues de la ville. A l'appel de la CGT, FO, SFU, Solidaires et des organisations de jeunesse, les manifestants sont venus défendre l'emploi et les libertés.

La réforme de l'assurance chômage cristallise les tensions

Emploi, salaires, gestion de la crise du Covid par le gouvernement, restrictions des libertés... dans le cortège, les revendications étaient nombreuses. La contestation de la réforme de l'assurance-chômage, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet, est revenue de façon récurrente. "C'est une vraie catastrophe pour tous les travailleurs qui étaient déjà des personnels précaires dans la restauration, dans la culture et qui vont encore plus morfler avec cette réforme de l'assurance chômage", a dénoncé Jessica Becher, co-délégué de Solidaires 84.

Dans le cortège avignonnais, des étudiants avaient fait le déplacement, comme Jérémy. "Nous sommes extrêmement isolés, et c'est très compliqué pour suivre nos études. Je milite pour la réouverture des facs aujourd'hui pour assurer notre avenir et retrouver un lien social entre étudiants, on en a vraiment besoin".

La contestation de la réforme de l'assurance-chômage, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet, est revenue de façon récurrente © Radio France - Isabelle Gaudin

Un défilé du 1er mai sous la pluie et en musique à Avignon © Radio France - Isabelle Gaudin

Près de 400 manifestants dans les rues d'Avignon pour le défilé du 1er mai 2021. © Radio France - Isabelle Gaudin