EN IMAGES - Réforme des retraites : journée "port mort" de Nantes à Saint-Nazaire

"Les ports sont un des poumons économiques du pays. Et notre journée "port mort" va bien au-delà des agents manutentionnaires ou des dockers, ce sont toutes les entreprises sur le port qui sont pénalisées", indique Tony Hautbois, secrétaire général de la Fédération CGT Port et Docks, en déplacement ce mercredi sur le port de Montoir. C'est le cas de Cargill, Yara, Airbus, la raffinerie TotalEnergies et la centrale de Cordemais étant quant à elles bloquées par les salariés eux-mêmes.

Zéro activité, les terminaux portuaires tous fermés

"Les terminaux portuaires sont tous à l'arrêt, fermés. Pas de bateau, pas de manutention" explique pour sa part Pascal Pontac, secrétaire général de la CGT du Port Nantes-Saint-Nazaire.

Tout le long de la route, des panaches de fumées à perte de vue, et des ronds-points où brûlent pneus ou cordages. Les dockers doivent décider au niveau national ce jeudi de relancer la grève pour la semaine prochaine. "Ce sera au grand minimum 48 heures, mais si le gouvernement ne recule pas sur sa réforme des retraites, ça pourrait être bien plus", préviennent leurs représentants. En attendant, ce jeudi, ce sont les marins (remorqueurs, certains lamineurs) qui vont prendre le relais. La plupart des bateaux resteront à quai.

Après les agents portuaires et les dockers, les marins

Les forces de l'ordre quant à elles sont visibles, mais restent discrètes. L'ambiance est calme. "Pour le moment. Mais ça va monter en pression au fil des jours" menace également Fabrice David, secrétaire de l'Union départementale de la CGT. Le dépôt de carburant à Donges par exemple reste pour l'instant accessible. Pas sûr que ça dure. D'autres actions sont d'ores et déjà prévues pour les prochains jours.

Sébastien Menesplier, Secrétaire général CGT Fédération Mines Energies sur le site de Montoir ce mercredi © Radio France - Hélène Roussel

"Les stocks de gaz ne sont pas inépuisables"

"Le gouvernement porte l'entière responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui" dénonce Sébastien Menesplier, secrétaire général CGT de la Fédération Mines Energies, lui aussi en visite sur le terrain ce mercredi. La grève touche aussi la centrale de Cordemais et le terminal gazier d'Elengy à l'arrêt pour sept jours, jusqu'à mardi prochain.

"On n'a plus rien à perdre. Il faut que les patrons d'EDF et d'Elengy fassent pression à leur tour sur le gouvernement parce que nous, nous irons jusqu'au bout et les stocks ne sont pas inépuisables".

Toutes les écluses et tous les terminaux portuaires fermés ce mercredi de Nantes à Saint-Nazaire © Radio France - Hélène Roussel

À Nantes, les accès de la zone portuaire étaient également bloqués mercredi matin. Des dockers ont installé un barrage à l'entrée du site, à proximité d'un rond-point de la route de Pornic . Les bouchons ont été nombreux une bonne partie de la matinée.