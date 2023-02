EN IMAGES - Réforme des retraites : record battu en Mayenne pour la quatrième mobilisation à Laval

C'est un nouveau record de mobilisation en Mayenne. Plus de 10.000 manifestants se sont rassemblés ce samedi 11 février 2023 dans les rues de Laval pour la quatrième mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale. Près de 12.000 personnes, dénombrent les syndicats, un peu plus de 8.000 selon la police. C'est plus que lors du deuxième rassemblement à Laval où le chiffre variait entre 8.500 et 10.000 manifestants.

Plusieurs pancartes dans le cortège lavallois. © Radio France - Alexandre Frémont

Le cortège s'est donné rendez-vous au square de Boston avant d'emprunter les quais jusqu'au pont d'Avesnières et de remonter de l'autre côté de la Mayenne pour retourner au square de Boston à Laval.

Sur le pont d'Avesnières à Laval en milieu de manifestation. © Radio France - Alexandre Frémont

D'autres mobilisations prévues en France

Deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites sont prévues et ont été annoncées par l'intersyndicale, les 16 février, 7 et 8 mars prochains.