EN IMAGES - Réforme du Code du travail : un petit millier de manifestants à Châteauroux

Entre 900 et 1000 personnes ont défilé ce mardi matin dans les rues de Châteauroux (Indre) contre la réforme du Code du travail, à l'appel de la CGT, de Sud et la FSU. 5 autres rassemblements ont eu lieu dans le Cher.

Les Castelroussins ont répondu massivement à l'appel des syndicats opposés à la réforme du Code du travail proposée par le gouvernement : entre 900 et 1000 personnes ont défilé dans le centre-ville de Châteauroux. Des manifestants aussi bien opposés à la forme qu'au fond de ce projet. "Même si certains syndicats nous disent qu'il y a eu de la concertation, ce ne sont pas 6 réunions de 2 heures qui peuvent aboutir à quelque chose", explique Josiane Delaune, secrétaire de l'union départementale de la CGT dans l'Indre.

Un petit millier de personnes dans les rues de #Châteauroux contre la réforme du Code du travail #manif12septembre#CodeDuTravailpic.twitter.com/P6oRrXGEiA — France Bleu Berry (@FB_Berry) September 12, 2017

Comme dans toutes les grandes familles, il y a des petits incidents qu'il faut régler au plus vite dans l'intérêt général des travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé - Pascal, secrétaire FO à Châteauroux

Il y a aussi un mot qui a choqué. Celui de "fainéant", en rapport aux propos tenus vendredi dernier par Emmanuel Macron. "Ni cynique, ni fainéant, ni extrême, mais clairvoyant", c'est ce qu'on peut lire sur la pancarte de Dominique. "Les personnes qui sont au chômage ne sont pas fainéantes. Elles voudraient bien travailler. C'est un terme qui blesse. On ne comprend pas". Nicolas, de la CGT, lui embraye le pas. "Je travaille comme tout le monde, 35 heures, voire plus. Je suis même fatigué le soir quand je rentre à la maison. Je suis un travailleur, et heureusement qu'on est là, sinon la France ne tournerait pas", confie-t-il.

"Ni cynique, ni fainéant, ni extrême", peut-on lire sur la pancarte de Dominique, choqué par les propos du Président. © Radio France - Pierre Coquelin

Certains ont opté pour l'humour pour marquer leur opposition © Radio France - Pierre Coquelin

Des militants CFDT et FO présents

Aux côtés des drapeaux attendus de la CGT, FSU et Sud, quelques surprises. Les dirigeants nationaux de Force ouvrière et de la CFDT n'appelaient pas à descendre dans la rue ce mardi. Et pourtant, certains militants étaient présents. "Je suis là en tant que citoyen, que père, pour ma fille et mes futurs petits-enfants, et après, comme syndicaliste. Il est temps que les instances nationales se réveillent !", lance Jean-Louis, coordinateur CFDT pour le groupe Vivarte. Il a démissionné il y a un mois et demi de son poste de juge prud'hommale. _"Le plafonnement des indemnités prud'hommales, c'est scandaleux : on va se retrouver avec une tablette et on va dire "_tiens, tant d'années, on va lui mettre tant". On fait le jeu du patronat", ajoute Jean-Louis.

Le symbole d'une base qui ne comprend plus les décisions de ses représentants. Pascal, secrétaire FO à l'hôpital de Châteauroux-Le Blanc dénonce les "ambiguïtés" de Jean-Claude Mailly, son secrétaire général. "Pour l'instant, on manifeste. Mais je pense qu'il va devoir rendre des compte très rapidement, et qu'il faut qu'il prenne les devants. Comme dans toutes les grandes familles, il y a des petits incidents qu'il faut régler au plus vite dans l'intérêt général des travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé".

Dans le Cher, il y avait 5 points de rassemblements : à Bourges,Vierzon, Saint-Amand, Saint-Florent et la Guerche sur l'Aubois...

Parmi les syndicats présents, la CGT qui dénonce une "liquidation totale" du Code du travail © Radio France - Pierre Coquelin