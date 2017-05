EN IMAGES - A Rennes, le futur le Centre des Congrès au Couvent des Jacobins

Les élus de Rennes Métropole prennent connaissance ce jeudi soir des travaux d'avancement du futur Centre des Congrès installé au Couvent des Jacobins et qui ouvrira ses portes en janvier 2018. Découvrez en images les premières photos.

Le compte à rebours est en marche avant l'ouverture du Centre des Congrès prévu en janvier 2018 au Couvent des Jacobins en plein centre de Rennes. Ce monument du XIVè siècle a été complètement reconfiguré, rénové et modernisé pour le transformer en site d'accueil de congrès disposant de deux auditoriums de 1000 et 300 places mais aussi des salles d'expositions et de réunions. Deux week-end portes ouvertes sont prévus en décembre prochain juste avant l'ouverture.

L'auditorium de 1000 places - Rennes Tourisme Congrès

Jardin du Cloître - Rennes Tourisme Congrès

Galeries du futur Centre des Congrès - Rennes Tourisme Congrès

La verrière - Rennes Tourisme Congrès

La salle de 300 places - Rennes Tourisme Congrès

En 2018, 128 évènements et 12 spectacles sont déjà programmés. 65 000 congressistes sont attendus en 2018, notamment le congrès fédéral de la CFDT en juin qui accueillera 3200 congressistes à la fois au Couvent et au Liberté.