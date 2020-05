EN IMAGES - Reprise du travail sur le site Amazon de Saran

Depuis déjà le début du mois de mars, la direction d'Amazon Saran a réaménagé l'entrée du site. Les salariés passent un par un avant de monter à la salle de pause.

Entrée du site Amazon avec un barnum © Radio France - Patricia Pourrez

Une fois qu'ils ont scanné leur badge pour savoir sur quel poste ils sont affectés, les salariés passent sous des caméras thermiques. Désormais, ils n'ont plus accès aux casiers pour déposer leurs affaires. Ils peuvent même garder sur eux leur téléphone portable. Ce qui n'était pas autorisé avant la crise sanitaire.

Ecran de surveillance des caméras thermiques © Radio France - Patricia Pourrez

Pour l'instant, le site tourne au ralenti : 30 à 40% des salariés saranais sont revenus. La direction espère qu'ils seront le double la semaine prochaine avant d'atteindre les 100% au 3 juin. C'est ce qui est prévu dans l'accord de reprise signé au niveau national avec les syndicats.

Vue aérienne de la zone d'arrivage des produits © Radio France - Patricia Pourrez

Des "Safety Angels" veillent au respect des consignes

Partout dans l'entrepôt : du gel à disposition, des flèches sur le sol, de nouveaux sens de circulation avec des séparations en plexiglas.

Séparation avec plexiglas dans la zone d'arrivage des produits © Radio France - Patricia Pourrez

Pour aider et rassurer les salariés qui reprennent le travail, Amazon a mis en place des " Safety Angels". Il s'agit d'une brigade de volontaires qui va veiller au bon respect des règles sanitaires. A Saran, 24 salariés vont assurer cette mission. Les consignes sont aussi rappelées sur les murs et dans les allées de l'entrepôt.

Consignes de sécurité © Radio France - Patricia Pourrez

Des distributeurs de gants et de chasubles de protection sont désormais accessibles toute la journée.

Un distributeur de gants © Radio France - Patricia Pourrez

On fait tout pour rassurer les personnels

Pour le respect des règles de sécurité, 1 poste de travail sur 2 a été condamné. Là, où c'est possible, des séparations en plexiglas sont mises en place.

Marquage au sol pour poste de travail condamné © Radio France - Patricia Pourrez

Vitre de séparation en plexiglas © Radio France - Patricia Pourrez

" Au total, on a revu près de 150 process pour assurer cette sécurité sanitaire" explique le tout nouveau directeur d'Amazon Saran, Raphaël Delrue. " Evidemment, certains de nos salariés ont peut-être encore des appréhensions mais on fait vraiment tout pour les rassurer. On va envoyer à tous une vidéo sur les mesures mises en place, il y a un livret détaillé quand ils reprennent le travail et une formation d'une heure sur les gestes barrières, le port du masque.." D'ici l'été, la direction d'Amazon Saran espère avoir retrouver tous ses salariés et son rythme de croisière avec en moyenne, 200.000 articles expédiés chaque jour.