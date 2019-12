EN IMAGES - Retraites : plusieurs milliers de manifestants en France contre la réforme

Plusieurs milliers de personnes ont marché contre la réforme des retraites ce samedi 7 décembre 2019 partout en France. Les cortèges ont souvent réuni "gilets jaunes" et militants syndicaux comme à Nantes où la manifestation a été particulière tendue avec, en tête de cortège, environ 200 casseurs cagoulés en noir.

Mais les affrontements et les tensions ne semblent pas avoir été la norme. Ils étaient plus d'un millier à se retrouver dans le calme à Caen comme à Limoges. À Avignon, environ un millier de personnes et pas d'incidents. Et à Marseille 4 à 5.000 personnes ont défilé dans le calme "pour la justice sociale" à l'appel de La France Insoumise et la CGT. À Rouen, à Cherbourg, au Mans, à Laval, à Strasbourg, à Poitiers ou encore à Valence on ne comptait pas plus de 500 personnes dans les cortèges où les syndicalistes distribuaient des tracts appelant à la mobilisation pour la grève prévue le 10 décembre.

À Dijon, "gilets jaunes" et militants syndicaux ont scandé des slogans anti-consommation devant les boutiques de grandes enseignes. À Auxerre, les manifestants mobilisés pour distribuer des tracts dans une zone commerciale l'affirmaient ce samedi après-midi : "Nous sommes dans une convergence des luttes". Les "gilets jaunes" de Bergerac, en Dordogne, avaient eux aussi ce projet en tête.

A Paris, plusieurs milliers de "gilets jaunes" se sont rassemblés dans la matinée et quelques affrontements se sont produits entre manifestants et policiers.