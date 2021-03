EN IMAGES - Revivez notre émission spéciale avec les héros de la crise au Super U de Baume-les-Dames

Ils ont travaillé malgré les risques depuis un an et le début de la crise sanitaire. En pleine épidémie de coronavirus, les caissières, livreurs, éboueurs, soignants, pharmaciens etc. n'ont pas lâché leurs postes, malgré les risques. Un an après le début du premier confinement, France Bleu Besançon s'est installé au cœur du Super U de Baume-les-Dames, pour rendre hommage à ses héros discrets.

Marine, employée en rayons

Marine, employée dans les rayons épicerie sucrée. © Radio France - Laure Mattioli

Marine est "employée libre service" du magasin, c'est-à-dire qu'elle met en rayon les produits, en épicerie sucrée. Pendant le premier confinement, elle prenait son poste à 4h du matin, pour limiter les risques... et enchaînait ensuite avec l'école à la maison et la vie de famille confinée : "Je devenais maîtresse en sortant du boulot et la vie continuait!"

L'équipe du drive a vu les commandes exploser

L'équipe du drive du Super U de Baume-les-Dames. © Radio France - Laure Mattioli

L'équipe a vu les commandes exploser pendant le confinement. D'ordinaire, elle reçoit une quarantaine de commandes par jour et ce chiffre est passé à environ 110 commandes par jour. Les délais se sont allongés, pour atteindre une semaine d'attente. Christine et son équipe ont tenu le choc.

Patrice Mathey, directeur du Super U

Patrice Mathey, directeur du Super U de Baume-les-Dames. © Radio France - Laure Mattioli

Patrice Mathey a dû s'adapter très vite, être réactif pour continuer de faire tourner son magasin en limitant au maximum les risques de contamination. Plaques en plexiglas aux caisses, gel, masques... Il rend hommage à tous ses salariés, qui sont restés à leurs postes en pleine crise. Et notamment les femmes, également mères de famille. "Ce qu'elles ont fait, je n'aurais pas été capable de le faire" confie-t-il.

Bruno Bonfils, chef de site d'une entreprise de transports

Bruno Bonfils, chef de site de l'entreprise de transports Locavi à Baume-les-Dames. © Radio France - Laure Mattioli

Ses chauffeurs routiers ont travaillé dans des conditions très compliquées voire "indignes" pendant le confinement : pas de douche, pas de toilettes, pas de repas dans les restaurants... Bruno Bonfils, chef de site de l'entreprise de transports Locavi à Baume-les-Dames, a salué ces salariés et dénoncé ces situations. Très ému au micro de France Bleu Besançon, il a regretté qu'un an après les applaudissements, "il ne reste rien". La crise sanitaire a rendu le travail plus compliqué, selon lui.

Arnaud Marthey, maire de Baume-les-Dames

Les élus locaux ont quelques heures ou quelques jours pour mettre en place des actions, face à cette crise sanitaire. Solidarité, appels aux personnes isolées, liens avec les médiathèques, ouverture d'un centre de vaccination.... Le maire de Baume-les-Dames, Arnaud Marthey, nous a expliqué le rôle essentiel de ces élus locaux, et leurs relations avec l'Etat pour mettre en place les décisions. Il a souligné aussi le ras-le-bol des Français et la "tension sociale" ressentie dans la population.