EN IMAGES - Revivez notre matinale spéciale Artisanat depuis le campus d'Avignon

Ils sont dans notre quotidien. Ils nous coiffent, nous nourrissent, construisent ou réparent nos maisons. France Bleu Vaucluse met à l'honneur les artisans ce mardi . Nous étions en direct du camps d'Avignon de l'Université régionale des métiers de l'artisanat où quelques 1.400 apprentis sont formés chaque année : pâtisserie, boulangerie, coiffeurs, électriciens, bouchers.

Aux fourneaux dès 7 heures du matin, il y avait les premières années du Brevet technique des métiers en pâtisserie. Cela signifie que ces apprentis ont déjà trois années d'études derrière eux. C'est le cas de Thibaut et Manon, âgés de 20 et 18 ans. "Jai toujours aimé faire ça et grâce à l'apprentissage mon choix est conforté", explique Thibault. "Quand on veut faire ce métier on peut y arriver si on s'en donne les moyens. Je pense qu'on aura tout le temps du travail", souligne Manon.

"L'apprentissage n'est pas une voie de garage"

Dans un contexte de forte inflation et de hausse des coûts de l'énergie, dans quel état est l'artisanat en Vaucluse ? "Oui on peut dire aujourd'hui que l'artisanat dans le département s'en sort bien", admet Valérie Coissieux. "Les aides de l'Etat ont fonctionné mais au final c'est davantage la résilience qui a évite le pire. Mais cette crise nous a permis de reprendre un peu le fonctionnement de l'entreprise et d'innover", ajoute la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat en Vaucluse.

"On rentre dans l'artisanat par passion. Il faut dire que nous avons de très beaux métiers. C'est l'avenir. il faut arrêter de dire que ce sont des voies de garage, c'est terminé. Aujourd'hui ces métiers sont ceux de l'excellence", souligne Valérie Coissieux. "Il y a plus que la garantie de l'emploi. Ces profils sont recherchés. On se bat pour les avoir", termine la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat en Vaucluse.

"Cette filière a de l'avenir"

Sur ce campus d'Avignon, il y a un homme heureux. C'est le directeur. Jérôme Causse est satisfait de la journée portes ouvertes organisée samedi 25 mars. "On a eu du monde, beaucoup de visiteurs, des jeunes qui sont venus nous rencontrer", explique-t-il. "Cette filière de l'apprentissage à de l'avenir. Les jeunes générations et les parents ont évoluer en ce sens. Nous sommes là aussi pour rassurer les entreprises artisanales", affirme Jérôme Causse.

Jérôme Causse le directeur du campus d'Avignon de l'Université régionale des métiers de l'artisanat © Radio France - Romain Berchet

Des professeurs fiers

Au milieu des apprentis, les professeurs prennent quelques photos. Mais le travail revient très vite. C'était atelier cookies ce mardi mardi dans le laboratoire de pâtisserie. "Ils sont dynamiques et motivés", reconnaît Ivy Evangelisti leur professeure. "J'ai même un ancien élève qui est parti en Australie et qui a sa place là bas. C'est un immense plaisir et on reste en contact via les réseaux sociaux", ajoute Ivy Evangelisti.

Sur la campus d'Avignon, il y a la pratique mais aussi la théorie. C'est le rôle de Julien Fongaufier, professeur de sciences appliquées depuis treize années. "Nous travaillons sur les question d'hygiène et la nutrition des produits fabriqués. Je pense que pour ces apprentis c'est importants de mettre des mots sur ce qu'ils font en pratique", souligne le professeur.

Le laboratoire boulangerie du campus de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat d'Avignon © Radio France - Romain Berchet

De belles réalisations pour cette journée de l'Artisanat sur France Bleu Vaucluse - Romain Berchet

Des pâtisseries confectionnées sur le campus d'Avignon de l'Université régionale des métiers de l'artisanat © Radio France - Romain Berchet