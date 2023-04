EN IMAGES - Revivez notre matinale spéciale fin de saison en montagne en direct des 2 Alpes

Le France Bleu Live festival débute ce mardi 18 avril. A cette occasion, les équipes de France Bleu Isère vous propose une émission matinale spéciale fin de saison aux 2 Alpes en particulier et à la montagne de manière générale.

Le temps des travaux

La station des 2 Alpes ferme ses portes au grand public ce dimanche 23 avril. Sa voisine, la station de l'Alpe d'Huez a clôturé la saison le dimanche 16 avril. Fabrice Boutet, directeur général de la Sata, la société qui gère les remontées mécaniques des deux domaines nous en dit plus sur ce calendrier.

Fabrice Boutet, directeur général de la Sata © Radio France - Edwige Guérard des Lauriers

Les travaux débutent pour le téléphérique 3S sur le domaine skiable.

Des défis pour la station des 2 Alpes

Le territoire des 2 Alpes, fort de son altitude, attire tout au long de la saison hivernale. C'est ensuite au tour des sportifs professionnels de rejoindre la station pour leurs entraînements au printemps, puis à l'automne.

Les 4 saisons, la station connaît déjà ! Ce qui n'est pas sans poser quelques interrogations : Eric Bouchet, directeur de l'office de tourisme et Sylvain Charlot, délégué montagne chez Atout France ouvrent le débat. L'immobilier est au cœur du sujet avec une augmentation des prix, mais aussi la rénovation énergétique des bâtiments, le temps des travaux et des investissements, la part des logements de tourisme et ceux des locaux, des saisonniers.

Eric Bouchet, directeur de l'office de tourisme des 2 Alpes - Jean-Lou Philippe, directeur de France Bleu Isère - Céline Pigalle, directrice de France Bleu - Fabrice Boutet, directeur général de la Sata - Sylvain Charlot, délégué montagne à Atout France © Radio France - Edwige Guérard des Lauriers

Nous avons entendu le témoignage de Pascal Claverie, saisonnier et représentant syndical Force ouvrière à la Sata. Il descend dans la vallée pour se loger.

Le France Bleu Live festival clôture la saison

C'est la troisième édition du festival. Les équipes de Radio France installent une scène au palais des sports. Benoît Gégout, chargé de production à Radio France nous raconte.

Benoît Gégout, chargé de production à Radio France nous raconte le dispositif du festival. © Radio France - Edwige Guérard des Lauriers

Juliette Armanet ouvre le bal ce soir, sur la scène du palais des sports. Des artistes que nous sommes très heureux de présenter à nos auditeurs et à nos internautes. Vous êtes 350 à avoir gagner vos invitations.