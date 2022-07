EN IMAGES- Saint-Nazaire : MSC dévoile le premier paquebot au GNL construit en France

C'est rare qu'à 3 mois de la livraison, quand le paquebot n'est pas encore terminé, l'armateur ouvre ses portes. C'est pourtant ce qu'a fait ce mardi 5 juillet MSC Croisière aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, fier de présenter son bateau, le MSC World Europa, le 6ème plus gros du monde, le premier construit en France à tourner au GNL, au gaz naturel liquéfié. Autre innovation verte à bord : un nouveau type de pile à combustible. "Une étape significative pour la décarbonation de la croisière" , indiquent les Chantiers.

Le GNL : 25% d'émissions de CO2 en moins

Le GNL d'abord. 4 cuves dans la salle des machines, ce qui veut dire 15 jours d'autonomie. Le GNL réduit de 25% les émissions de CO2 et à plus de 95% celles de soufre, d'azote et de particules fines. "C'est le mode de propulsion idéal, sachant que c'est encore une énergie fossile amenée à évoluer. On aura bientôt du bio GNL, du méthane de synthèse ou encore de l'hydrogène vert", explique Henri Doyer, directeur des constructions MSC aux Chantiers de l'Atlantique.

La pile à combustible en prototype a été installé tout en haut, entre les cheminées, de la taille d'un container. A terme, les piles rejoindront la salle des machines © Radio France - Hélène Roussel

Henri Doyer, directeur construction MSC aux Chantiers de l'Atlantique devant la partie "Zen" qui sera réservée aux adultes © Radio France - Hélène Roussel

Un type de pile à combustible en première mondiale sur un paquebot

En ce qui concerne la pile à combustible, c'est une démonstration en première mondiale sur un paquebot. Un prototype donc pour l'instant. Il était trop tard pour la mettre dans la salle des machines quand MSC a donné son feu vert, les Chantiers ont donc proposé de l'installer tout en haut entre les 2 cheminées. Il s'agit d'une pile à combustible à oxyde solide, pas besoin donc d'hydrogène cher et rare, elle fonctionne avec le GNL et génère de l'électricité sans émission. 150 mégawatts soit la consommation de 300 personnes. "C'est l'équivalent de notre yacht club situé à l'avant, l'endroit VIP du bateau", indique Patrick Pourbais, directeur général MSC Croisières France qui rappelle que l'armateur s'est fixé le zéro émission d'ici 2050. Les Chantiers imaginent déjà d'ici 3 à 4 ans d'équiper les paquebots de plusieurs de ces piles. Cela leur permettrait d'être autonomes quand ils sont à quai. Terminé alors le fuel pour produire de l'électricité dans les ports, là où la pollution de ces géants fait régulièrement polémique.

L'une des 7 piscines du MSC World Europa © Radio France - Hélène Roussel

Les toboggans sur 10 étages, 30 mètres de glissade © Radio France - Hélène Roussel

Le paquebot de 333 mètres de long pouvant accueillir 6.762 passagers sera livré en octobre 2022. Inauguré à Marseille le week-end des 23 et 24 octobre, le MSC World Europa, dont la facture s'élève à plus d'un milliard d'euros, partira ensuite pour sa première croisière à Doha.

Sous le lustre géant, des ouvriers s'activent encore © Radio France - Hélène Roussel

Un des nombreux restaurants encore en travaux, il reste 20% du paquebot à construire et 3 mois avant la livraison © Radio France - Hélène Roussel

Deux autres paquebots MSC propulsés au GNL seront livrés d'ici 2025. Deux autres sont encore en option.

Le théâtre prêt pour accueillir 1 300 spectateurs © Radio France - Hélène Roussel

le plafond en LED et l'allée centrale "la promenade" sur 3 étages © Radio France - Hélène Roussel

L'une des cabines non pas en longueur mais exceptionnellement carrée Ce qui permet de gagner de la place. © Radio France - Hélène Roussel

Le MSC World Europa en chiffres :