EN IMAGES - Salaires, retraites, pass sanitaire : des centaines de personnes manifestent en Isère

Les drapeaux des syndicats ont coloré les rues iséroises à Grenouble, Bourgoin-Jallieu et Roussilon ce lundi 5 octobre. Pour l'augmentation des salaires, contre les réformes du chômage et des retraites ou contre les sanctions liées au pass sanitaire, les revendications sont multiples.

La rentrée sociale est chargée en revendications. Augmentation des salaires, abandon des réformes de l'assurance chômage et des retraites, opposition au pass sanitaire et aux sanctions qui en découlent, ou hausse des moyens pour le service publique ... Les manifestants ont mis en avant tous ces sujets à Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Roussillon en Isère ce lundi 5 octobre à l'appel de neuf de syndicats dont la CGT, FO, FSU, Solidaires, la CNT et des organisations de la jeunesse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



C'est la rentrée il faut reprendre les luttes !

1.400 personnes ont défilé dans Grenoble à partir de 10 heures. "C'est la rentrée il faut reprendre les luttes !" estime Pamela, salariée à la ville de Grenoble. "Il y a encore pleins de choses qu'il faut faire avancer, ça ne va pas dans le bon sens." Elle fait partie des agents territoriaux, très présents dans le cortège, opposés notamment à l'obligation qui leur est faite de 1.607 heures de travail annuel. "La situation va évoluer juridiquement pour nous et ça va forcément vers du moins, pas vers du plus" selon Bruno. "On va avoir des conditions sociales et collectives qui se dégradent, et c'est toujours mieux de le dire avant la présidentielle."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



À Bourgoin-Jallieu, le cortège a rassemblé 250 personnes environ ce lundi matin. Dans le Nord-Isère aussi les revendications étaient multiples. La santé et le médico-social étaient très représentés dans le cortège, avec des infirmiers des services de psychiatrie de l'hôpital opposés aux sanctions pour les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner mais aussi des salariés de l'Afiph, l'Association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées, qui dénoncent leurs conditions de travail.