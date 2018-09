L'élan de solidarité autour d'Indiscrète continue. Vendredi soir, à Poitiers, 250 personnes ont participé à une soirée de soutien à la marque de lingerie basée à Chauvigny. Une soirée marquée par le défilé de lingerie Indiscrète et la mise à l'honneur des couturières de l'entreprise.

Poitiers, France

La soirée en solidarité à Indiscrète qui s'est tenue à la villa Emma de Poitiers a rassemblé 250 personnes. Des clientes, des entreprises et des anonymes sont venus soutenir la marque de lingerie basée à Chauvigny, en redressement judiciaire depuis le 24 juillet dernier à cause d'un impayé et marquée par le suicide d'un de ses patrons début août. Une soirée marquée par le défilé de lingerie. Retour en images.

Toute la soirée, de nombreuses clientes ont acheté des sous-vêtements Indiscrète. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Pendant 30 minutes, quatre mannequins ont présentées les collections Indiscrète. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

La lingerie Indiscrète est fabriquée par ses couturières à Chauvigny, et chaque modèle est unique. Les ventes se font via des vendeuses à domicile, il y en a 110 dans toute la France. "C'est un travail remarquable", "c'est la classe", "j'ai trouvé une marque de lingerie adaptée à ma poitrine". Pour les clientes d'Indiscrète mais aussi de nombreuses entreprise poitevines, il n'est pas possible de voir l'entreprise disparaître.

Les deux directrices d'Indiscrète, à droite et à gauche, ont clôturé émues le défilé. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

250 personnes présentes pour afficher leur soutien à Indiscrète