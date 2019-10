EN IMAGES - Une centaine d'enseignants rassemblés à Orléans après le suicide de leur collègue Christine Renon

Orléans, France

Une centaine d'enseignants se sont rassemblés devant la direction académique du Loiret à Orléans ce jeudi en fin d'après-midi, avec des pancartes "enseignants en deuil" ou "Inspection académique du Loiret, rebaptisée Christine Renon".

A l'appel de l'intersyndicale de l'éducation nationale, ils ont rendu hommage à Christine Renon, le jour des obsèques de cette directrice d'école de Seine Saint-Denis qui s'est suicidée dans son établissement à l'âge de 58 ans, à Pantin, le 23 septembre. Le dernier courrier laissé par Christine Renon avant de se donner la mort a été lu entièrement par Laurianne Delaporte, secrétaire départementale du syndicat SNUIPP-FSU.

Une centaine d'enseignants rassemblée à Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

S'en est suivie une minute de silence et une prise de parole d'un représentant de l'intersyndicale estimant que "l'institution est responsable" et demandant des moyens pour aider les directeurs dans leurs tâches quotidiennes (postes d'assistants de direction, heures de décharges de directeur en plus...).

Jonathan Perdriau, enseignant en colère © Radio France - Antoine Denéchère

"Les conditions de travail se dégradent, _on nous demande des choses de plus en plus folles_, la liste s'allonge tous les ans, et on n'a plus de considération", explique Jonathan Perdriau, enseignant à Beaugency. Le professeur des écoles poursuit et détaille "la médecine du travail inexistante, tout comme les possibilités d'évolution professionnelle ou de mobilité géographique quasi inexistantes, le mal-être au travail..."

L'enseignant loirétain critique aussi l'institution : "quand on ose parler de ses difficultés, on nous explique qu'il faut un engagement plus modéré dans son travail ou qu'on a sans doute d'autres faiblesses, personnelles, c'est exactement ce qui s'est passé pour Christine Renon". Jonathan Perdriau ajoute qu'il aimerait "que la tristesse ressentie par tous les enseignants [ce soir] se transforment en colère", après le suicide de Christine Renon, mais se dit "résigné car les enseignants se disent toujours qu'il faut être forts pour accomplir la mission d'instruire les enfants".

Pancartes devant la direction académique du Loiret © Radio France - Antoine Denéchère

Laurianne Delaporte (FSU) lit le dernier courrier écrit par Christine Renon, avant son suicide © Radio France - Antoine Denéchère