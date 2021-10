En images - Une colocation solidaire pour femmes enceintes isolées à Nantes

Clotilde et Elianny, colocataires de l'association Marthe et Marie à Nantes.

A Nantes, il existe une colocation solidaire destinée à venir en aide aux mères isolées. Elle permet à quatre femmes enceintes de trouver un toit pour vivre sereinement leur grossesse et l'arrivée de leur bébé. A leurs côtés, quatre femmes volontaires s'engagent à vivre pendant un an dans la colocation pour les soutenir et les accompagner dans leurs démarches. C'est l'idée de l'association Marthe et Marie, implantée à Nantes depuis 2015.

"On les encourage à vivre un peu comme des sœurs, à se soutenir au quotidien" - Marie Le Campion, responsable de la maison Marthe et Marie de Nantes

"Ne pas se sentir seule, c'était vraiment la première vocation de l'association, explique Marie Le Campion, responsable de la maison Marthe et Marie de Nantes. C'était permettre à des jeunes femmes enceintes de sortir de l'isolement dans lequel elles sont plongées, souvent à la suite de rupture familiale, de rupture avec le père de l'enfant, et pour certaines de rupture avec leur propre famille parce que leur grossesse n'était pas forcément attendue."

Depuis l'ouverture de la colocation nantaise, 25 femmes enceintes ont été accueillies par l'association Marthe et Marie. Il existe en tout six maisons sur le même modèle en France.

A Nantes, Marthe et Marie cherche une volontaire pour rejoindre l'appartement. Pour contacter l'association, rendez-vous sur son site Internet, sa page Facebook ou appelez le 06 18 46 86 27.

La maison de l'association Marthe et Marie à Nantes. © Radio France - Leïla Méchaouri

