EN IMAGES - Une entreprise bretonne presse vos pommes pour éviter le gaspillage

Vous avez peut-être des pommes qui pourrissent dans votre jardin. Une entreprise bretonne propose de les transformer en jus. Ce concept unique en France, le Pressi-Mobile, était à Betton, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine), dimanche 31 octobre. Créé à Carhaix (Finistère) il y a huit ans, ce service favorise les circuit-court et évite le gaspillage.

Huit minutes pour 100 kilos de pommes

Devant l'immense machine, installée sur le parking d'un magasin, Paméla s'active. Elle est venue en famille car il lui faut des bras pour vider deux remorques remplies de pommes. "C'est pour une association de baseball ! On a des petits jeunes qui vont aux Etats-Unis l'année prochaine et, avec la vente du jus, on finance leur voyage." Derrière elle, plusieurs clients patientent dans leur voiture. Ils ont tous pris rendez-vous en ligne et beaucoup viennent pour la première fois. "On en a 150 kilos et on a l'autre voiture qui arrive avec 200 kilos. Je me suis aperçue qu'on pouvait faire quelque chose de nos pommes plutôt que de les laisser mourir sous le pommier !", explique Claire de Betton.

Le jus est conditionné dans des cubis avec jusqu'à six semaines de conservation après ouverture. © Radio France - Maxime Glorieux

La machine est rapide : comptez huit minutes pour presser 100 kilos de pommes. Le litre de jus coûte 1,35 euros. Ce service a disparu dans certaines communes rurales. "Il n'y a plus personne dans les campagnes pour passer la presse. Et puis c'est du boulot, il faut laver les fûts alors que là, c'est directement mis dans des cubis", se réjouit Gérard, qui a fait la route depuis Saint-Aubin-du-Cormier, entre Fougères et Rennes.

Bientôt en canette

Le jus conserve jusqu'à six semaines, une fois ouvert. Pour qu'il soit bien sucré, il est conseillé de trier ses pommes avant de les mettre dans le Pressi-Mobile. L'entreprise, qui propose également ce service aux entreprises, envisage de développer le jus en canette. Le Pressi-Mobile sera à Plérin (Côtes-d'Armor) vendredi 5 novembre, à Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine) samedi 6 ou encore à Janzé (Ille-et-Vilaine) le 9 novembre.