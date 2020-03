Qui dit élections dit bulletins de vote, affiches et professions de foi. A l'imprimerie ITF, située à Mulsanne, à proximité du Mans, on a mis les bouchées doubles pour être prêt avant la date butoir de mise sous pli de la propagande électorale.

EN IMAGES- Une imprimerie sarthoise fabrique bulletins de vote, affiches et professions de foi des municipales

Dans le bourdonnement des machines, le patron de l'imprimerie ITF à Mulsanne nous fait visiter son entreprise. A quelques jours du premier tour des municipales, il faut imprimer toute la propagande électorale des candidats de dernière minute.

"Nous imprimons les bulletins de vote, les affiches, les professions de foi des candidats et tous les documents de campagne", détaille Gilles Fouquet, le PDG d'ITF.

La propagande électorale du premier tour représente 15 tonnes de papier pour l'imprimerie ITF © Radio France - Alice Kachaner

Les candidats d'environ trente communes ont confié leur propagande électorale à l'imprimeur, des listes du Mans, Allonnes, Sablé mais aussi de Touraine ou région parisienne. Il a donc fallu s'organiser pour gérer ce surcroît d'activité qui représentent 100.000 euros de chiffre d'affaires rien que pour le premier tour des élections.

"On a eu recours à l'interim, on a gonflé nos équipes. On est sur une modulation haute du temps de travail pour pouvoir produire tout ça. Il a également fallu intervertir les commandes de certains clients", explique le patron de cette entreprise d'une centaine de salariés.

Les candidats d'une trentaine de communes ont confié leur propagande électorale à cet imprimeur © Radio France - Alice Kachaner

D'autant que les imprimeurs portent sur leurs épaules une lourde responsabilité, toute cette propagande légale doit être livrée avant ce mercredi 13 heures. "Si on arrive après la date butoir, ça invalide la liste. Les bulletins de vote et professions de foi doivent être distribués dans les mairies ou les locaux de la préfecture pour être assemblés et ensuite être envoyés par La Poste", souligne l'imprimeur.

Les derniers bulletins de vote en papier sarthois

Les documents électoraux imprimés par ITF ont une particularité, ils sont fabriqués pour la dernière fois à partir de papier recyclé sarthois. "On utilise les restes de l'usine Arjowiggins de Saint-Mars-la-Brière pour faire les élections. Du papier 100% recyclé en 70 grammes. Mais à cause de la fermeture des usines, c'est la dernière fois qu'on peut travailler avec ce papier. Pour les prochaines élections, il faudra se fournir auprès d'usines allemandes et autrichiennes", regrette Gilles Fouquet.