EN IMAGES - Une soixantaine de pompiers manifestent devant le SDIS des Deux-Sèvres

Les pompiers des Deux-Sèvres manifestent leur colère devant le SDIS, à Chauray, ce jeudi. Ils réclament 12 postes supplémentaires et dénoncent les nouvelles pratiques de management.

Niort, France

En grève depuis mercredi, les pompiers des Deux-Sèvres sont allés montrés leur mécontentement devant les locaux du service départemental d'incendie et de secours, à Chauray. Ils étaient une soixantaine ce jeudi dans le cortège à l'appel du SNSPP-PATS 79, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés. Des slogans "En grève" ou "Sdiscount 79" étaient peints sur des véhicules ou collés sur les vêtements.

"Sdiscount 79", "en grève", voilà les slogans inscrits sur certains véhicules des pompiers des Deux-Sèvres © Radio France - Noémie Guillotin

Les pompiers dénoncent un manque d'effectif et réclament 12 postes supplémentaires. "C'est le minimum", estime Patrice Bonneau, président du syndicat SNSPP-PATS 79. "Depuis 2012, en cinq ans, ans il y a eu 40% d'augmentation des interventions. Pour 2018, plus 13.000 heures gardes postées prises par sapeurs-pompiers volontaires d'où une carence dans les centres", poursuit-t-il. La direction propose quatre postes. "J'ai répondu en fonction de ce que je pouvais faire mais je travaille aussi dans une enveloppe budgétaire contrainte", explique Thierry Marolleau, président du SDIS 79.

Les grévistes estiment que les délais d'intervention s'allongent. "On a des exemples aujourd'hui sur des feux qui sont graves où le premier véhicule arrive au bout de 40 minutes. Exemple à Thouars, un feu de cave, il n'y avait plus de pompiers à Thouars, ce sont les pompiers de Bressuire qui sont intervenus ", raconte Victorien Desmiers 2e vice-président du syndicat. Dans le Nord Deux-Sèvres, le fait que les urgences se trouvent désormais à Faye-l'Abbesse n'arrange rien.

Une soixantaine de #pompiers se rendent devant le SDIS des #DeuxSèvres à Chauray. Ils manifestent pour demander des postes supplémentaires et dénoncer des changements dans le management pic.twitter.com/iBIInZ0pGi — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) March 7, 2019

Un management "incompris"

Les pompiers mobilisés dénoncent également les pratiques managériales depuis l'arrivée d'un nouveau directeur à la tête du Sdis à l'été 2017. "Début février, un collègue a tenté de mettre fin à ses jours à Melle suite à un problème avec la direction. Il y a une surcharge de travail et une fatigue professionnelle", constate Patrice Bonneau. De son côté, Thierry Marolleau reconnaît que les cadres supérieurs "ont dû bouger dans leurs affectations. Mais cela a été fait en concertation. En aucun cas la direction n'a imposé quoi que soit et fait en sorte qu'il y ait un mal-être au sein de l'institution".