EN IMAGES - Une vente aux enchères solidaire organisée à Nancy

Et si on se faisait plaisir pour la bonne cause ? La deuxième édition de la vente aux enchères solidaire du Crédit Municipal de Nancy est organisée jeudi 11 mai. Les sommes récoltées reviendront à trois associations qui œuvrent dans le domaine social, médical et humanitaire.

ⓘ Publicité

loading

Quelques pépites mis aux enchères

Grâce aux dons de commerçants et de particuliers, une centaine d'objets seront mis en vente, notamment quelques pépites. "Des vêtements, des chaussures, des tableaux, des Pavés de la Place Stanislas et même un maillot dédicacé du Stade toulousain, énumère Célia Boniface-Ayad, directrice adjointe du Crédit Municipal de Nancy. On aura aussi un bon pour deux personnes chez Pierre Gagnaire, un grand restaurateur parisien".

Une centaine d'objets seront mis en vente grâce aux dons de particuliers et de commerçants © Radio France - Justine Claux

Un autographe de Mylène Farmer sera également mis en vente. Les enchères seront pour tous les porte-monnaie. "Ça va de quelques dizaines d'euros à plus de 600 euros, on espère, pour les gros lots", estime Michel Come, directeur du Crédit Municipal de Nancy.

Plus insolite, des pavés de la Place Stanislas à Nancy seront proposés aux enchères © Radio France - Justine Claux

Acheter des repas pour les sans-abris

Tous les objets seront vendus pour la bonne cause, les sommes récoltées iront à trois associations, notamment "Les Mutilés de la Voix de Lorraine", "Clair Logis" et "Nos amis de la Rue", qui distribue près de 70 repas chaque semaine. "Je pense qu'en premier, ça ira dans les repas, ensuite peut-être pour acheter des vêtements et des tentes pour l'hiver", explique Sébastien Chenel, président de l'association.

L'année dernière, la vente aux enchères a permis de récupérer près de 10.000 euros. La deuxième édition commence à 17 heures dans la salle des ventes Anticthermal, rue du Placieux.