EN IMAGES - Vacances de Noël à la Baule : record de fréquentation pour les logements saisonniers

Cette année, les vacances de Noël ne se font pas en montagne, mais sur la plage ! Alors que les stations de ski peinent à faire le plein à cause du manque de neige, près de 40% des logements saisonniers sont occupés sur la presqu'île de Guérande. Un record et une tendance vérifiée ce mardi 27 décembre, sous le soleil de La Baule, où les touristes sont très nombreux en cette deuxième semaine de vacances de Noël.

Chapeau sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, Jean-Loup attendait avec impatience ses vacances de Noël à la Baule. "Il n'y a qu'à regarder ce que l'on a devant les yeux : la baie est magnifique" s'émerveille-t-il.

Le remblais de la Baule reste fréquenté par les touristes en ce mois de décembre © Radio France - Léonie Cornet

Et même s'il fait un peu frais pour se baigner, il y a du monde qui se promène sur le remblais, comme Michel et sa fille. "On vient de région parisienne, on a pris l'autoroute et on s'est dit qu'on allait aller jusqu'au bout de la route, c'est comme ça qu'on a atterri ici, sourit-il. Le soleil, les embruns, le chant des mouettes... C'est super !"

"Nous voulions aller au ski, mais ce ne sera pas possible parce qu'il n'y a pas tant de neige que ça" Chloé, Saint-Nazaire

Mais pour d'autres, les vacances à la Baule ont comme un parfum de second choix. "Nous voulions aller au ski, mais ce ne sera pas possible cette année, confie Chloé qui vient de Saint-Nazaire. Il n'y a pas tant de neige que ça, où alors il aurait fallu monter en haute altitude et c'était beaucoup plus cher. C'était plus abordable de partir à la plage cette année."

Plus abordable, peut-être, mais pas simple de trouver un appartement. "J'ai dû m'y prendre un mois à l'avance pour réserver mon AirBnB, et les prix étaient déjà un peu élevés, raconte Chloé*. Je ne pensait pas que la Baule était autant prisée pour les vacances de Noël."*

L'hôtellerie fait le plein aussi

Et si les logements saisonniers cartonnent à La Baule, c'est la même chose pour les hôtels. Christophe Delahaye est le propriétaire du Lutétia et vice-président de l'association des hôteliers baulois. "Nous sommes quasiment complets depuis le 26 décembre", confie-t-il.

Son activité est repartie à la hausse depuis la fin de l'épidémie de Covid-19. "La première semaine des vacances de Noël était un peu plus calme, mais on a beaucoup de monde cette semaine. La tendance a l'air d'être assez générale, en tout cas pour les hôtels qui sont ouverts cette semaine." Christophe Delahaye commence d'ailleurs déjà à préparer les vacances de février. La semaine de la Saint-Valentin est déjà complète.

"Nous ne sommes pas sur une mono-économie" Franck Louvrier, maire de la Baule

Le bilan touristique de ces vacances de Noël fait la fierté de Franck Louvrier , maire de La Baule et vice-président de l'agglomération Cap-Atlantique en charge du tourisme. Selon lui, ce qui fait l'attractivité touristique de l'agglomération en toute saison, c'est la diversité des activités. "Nous ne sommes pas sur une mono-économie, explique-t-il. Il y a une diversité de l'offre. Les touristes peuvent faire du vélo, aller se baigner s'il fait beau, aller se promener sur la côte sauvage. S'il pleut, ils peuvent aller visiter Guérande ou bien se rendre à l'océarium du Croisic. C'est un atout considérable, surtout si l'on vient en famille. Si l'on dépend d'une seule activité, comme le ski par exemple où la neige est essentielle, on risque en cas de météo défavorable de passer ses vacances dans son logement. A la Baule, il y a tout ce qu'il faut, même hors saison. Et bien sûr, l'été, la mer est un atout essentiel."

Franck Louvrier, maire de la Baule, ce mardi 27 décembre 2022. © Radio France - Léonie Cornet

Plus de 42.000 nuits peuvent être réservées sur toute l'agglomération Cap-Atlantique, une offre en hausse de plus de 7% par rapport à 2019, et de plus de 28% par rapport à 2020.