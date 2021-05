EN IMAGES - Visite du futur centre de préparation aux Jeux Olympiques 2024, à Guéret

Les travaux du futur Centre de préparation aux Jeux Olympiques Paris 2024, à Guéret, avancent bien. Installé à l'institut régional jeunesse et sport, il accueillera notamment un appart'hôtel, une salle de musculation, un hammam, un sauna et la piste de VTT, tracée en forêt de Chabrières.

Le futur Centre de préparation aux Jeux Olympiques Paris 2024, à Guéret, prend forme. L'institut régional jeunesse et sport est en pleine rénovation, avec l'espoir d'accueillir quelques délégations olympiques dans trois ans : appart'hôtel, salle de musculation, hammam, sauna et piste de VTT en forêt de Chabrières. La livraison est prévue au début de l'été 2022.

Pour l'occasion, l'ancien international de rugby, Julien Pierre, qui vient de créer "Fair play for the planet", est venu visiter les lieux. Une décision doit être prise dans les six mois à venir si il remet son label éco-responsable au futur centre de préparation de Guéret.

L'ancien international de rugby Julien Pierre, vient de créer "Fair play for the planet" et pourrait bien remettre son label éco-responsable au futur centre de préparation de Guéret © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Sur les cinq étages du bâtiment, "le deuxième sera notamment consacré à la salle de musculation", détaille Alain Menut, le président de Creuse Oxygène. "Au cinquième étage, on est en train de rénover pour créer un appart'hôtel. Au quatrième ce sera plutôt dédié à l'accueil collectif", ajoute-t-il, pour une capacité d'accueil d'une centaine de personnes, ouvert à tous après les JO. Pour la préparation des sportifs, un sauna, un hammam et un lieu de cryothérapie vont également être créés.

La salle de musculation est en pleine création au centre de préparation aux Jeux Olympiques de Guéret © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Alain Menut, le président de Creuse Oxygène, anime une visite du Centre de préparation aux jeux olympiques de Guéret à l'ancien international de rugby Julien Pierre © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

A environ quatre kilomètres du centre de préparation, la piste de VTT est tracée en forêt de Chabrière, prévue pour répondre aux exigences d'entrainement olympiques. De premiers contacts ont été pris avec des délégations pour les convaincre de venir s'entraîner en Creuse.