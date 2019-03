EN IMAGES - Visite du futur hôtel Marriott "la Caserne Chanzy" à Reims

Reims, France

Les travaux de l'hôtel de luxe du groupe Marriott à Reims sont actuellement dans leur dernière ligne droite, puisqu'il doit ouvrir ses portes dans moins de trois mois, au courant du mois de juin. Le groupe Marriott, leader mondial de l'hôtellerie, avait donné le coup d'envoi des travaux en juin 2017 dans un lieu emblématique de la ville : dans l'ancienne caserne de sapeurs pompiers Chanzy, avec une vue imprenable sur la cathédrale Notre Dame de Reims.

90 employés actuellement sur le site pour les travaux

Dans ce bâtiment de 5500 mètres carrés, on démarre la visite au rez de chaussée, avec la réception et juste à côté le futur restaurant, qui donnent tous deux sur une cour intérieure. L'objectif dès le départ était de garder les éléments d'architecture de l'ancienne caserne des pompiers Chanzy construite dans les années 20, à deux pas de la cathédrale. La brasserie s'appellera d'ailleurs "la Grande Georgette", du nom de la grande échelle des sapeurs pompiers de l'époque, et comptera 80 places à l'intérieur et 80 places en terrasse.

L'ancienne tour de séchage et l'escalier de la caserne ont été conservés. © Radio France - Sophie Constanzer

La moitié des chambres de l'hôtel ont une vue sur la cathédrale

L'ancienne tour de séchage des sapeurs pompiers de Reims trône au milieu de la cour intérieure : "elle sera accessible, en tout cas visuellement, par les clients de l'hôtel ou par ceux qui viendront prendre une boisson", souligne le directeur général de l'hôtel Frédéric Bonomo. Et le vrai grand atout de l'hôtel c'est bien sur la vue : la moitié des 89 chambres de l'établissement donnent sur la cathédrale, dont les 17 suites. Les suites situées au 5 ème étage ont toute une terrasse avec vue imprenable sur la cathédrale, tout comme les grandes suites situées au 4 ème étage. "Là on est sur des chambres qui seront à plus de 500 euros la nuit", explique Frédéric Bonomo,

Au milieu de la cour intérieure de l'hôtel, l'ancienne tour de séchage sera visible du public. © Radio France - Sophie Constanzer

55 emplois crées d'ici le mois de juin

Le recrutement du personnel a déjà commencé, notamment pour les managers, et au total, ce sont près de 55 emplois directs qui doivent être crées d'ici le mois de juin selon le directeur général Frédéric Bonomo. Une journée de recrutement sera organisée le 17 avril prochain. Et tout doit être prêt pour la venue de la commission de sécurité le 18 juin. L'ouverture de la "Caserne Chanzy" est donc prévue dans les jours qui suivent.