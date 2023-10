EN IMAGES - Visitez le Canopée, le futur navire convoyeur d'Ariane 6, amarré à Bordeaux

Le Canopée a été officiellement baptisé : une bouteille de champagne lancée ce jeudi midi sur la coque de ce gigantesque et curieux cargo amarré dans le port de la Lune, à Bordeaux, depuis ce mardi et jusqu'à ce vendredi midi.

Un navire hybride de 121 mètres de long pour 22 mètres de large et ses quatre mâts de 37 mètres de haut qui doit permettre à Ariane Group de réduire considérablement ses coûts de transport.

ⓘ Publicité

Le Canopée est une petite révolution, puisqu'il sera bientôt chargé de transporter, à lui tout seul, tous les éléments du lanceur Ariane 6, de Brême, Rotterdam, Le Havre et Bordeaux, jusqu'à Kourou en Guyane. Grâce à ces immenses voiles de 360 m² chacune, inédites sur un cargo de cette taille, il fera des économies de carburants, 30% en moyenne, et donc d'émissions de gaz à effet de serre.

Le Canopée quitte Bordeaux ce vendredi pour rejoindre Brême, en Allemagne. Il sera de retour en Gironde le 19 octobre et partira cette fois pour la Guyane. Sa troisième traversée de l'Atlantique, mais la première avec les voiles.

Le Canopée, vu depuis la Garonne, avec ses quatre mâts de 37 mètres de haut, inédits sur un navire de cette taille © Radio France - Marie Rouarch

À bord du Canopée, vue sur la cale qui transportera les éléments les plus volumineux de la future fusée Ariane 6 © Radio France - Marie Rouarch

Le poste de pilotage du Canopée © Radio France - Marie Rouarch

Un écran et quelques boutons pour contrôler les "ailes" du Canopée, ces gigantesques voiles de 360 m² chacune © Radio France - Marie Rouarch