L'usine Orano Mélox de Marcoule est entrée en fonction en 1985. 725 salariés y travaillent aujourd'hui, sans compter plusieurs centaines de sous-traitants. Le site est placé sous très haute surveillance. Il faut montrer patte blanche et surtout s'équiper des pieds à la tête avant de pénétrer au sein du site de production.

L'usine Orano Melox produit du Mox. C'est le combustible qui permet aux centrales nucléaires de fonctionner.

"Ce qui entre dans l'usine, c'est de l'uranium et du plutonium. On va les mélanger et on va fabriquer des pastilles. Ce sont des petits cylindres qui font un centimètre de hauteur, quelques millimètres de diamètre et ce sont ces pastilles qui vont permettre de produire l'électricité dans les centrales nucléaires."