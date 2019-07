En Indre-et-Loire, des formations adaptées au marché du travail

Indre-et-Loire, France

C'est un secteur qui recrute, et pourtant pour dénicher celles et ceux qui s'intéressent à la data, autrement dit à la gestion de données informatiques, c'est une autre histoire ! C'est la raison pour laquelle la Région a signé ce mardi après-midi une convention de partenariat avec le Pôle Emploi Centre Val de Loire et plusieurs entreprises du numérique. Elle a ainsi officiellement validé la formation de 12 candidats en data analyse, 12 adultes aux parcours très différents mais qui tous n'avaient pas grand chose à voir avec la gestion de données. Leur formation a débuté en mars, elle s'achèvera début décembre.

"C'est vrai qu'on voit passer des offres d'emploi et ça rassure" - Alicia, une personne formée à la data analyse

C'est un virage à 180 degrés que vient d'opérer Tanguy. Tout juste lauréat d'un bac technologique, avec pour projet d'être paysagiste, il s'est finalement tourné vers l'analyse de données. "Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop. La formation est tombée à pic. Comme j'aimais les maths et l'analyse, au final, ça m'a intéressé".

Gros changement aussi pour Alicia, titulaire d'un doctorat en biologie. A 42 ans, elle se lance dans cette nouvelle voie, sans vraiment d'inquiétude pour la suite. "C'est vrai qu'on voit passer des offres et ça rassure par rapport à la biologie. Quand on soumet un projet, un dossier, il peut y avoir 8 mois, un an d'attente, avant d'avoir la réponse, donc c'est très compliqué d'anticiper l'étape suivante, le prochain contrat. Là, j'ai l'impression que c'est plus beaucoup plus demandé, c'est aussi le vrai point fort de cette formation".

Faire en sorte que les personnes formées restent ensuite dans la Région

Le gros point fort pour les entreprises partenaires, c'est de trouver enfin des candidats pour leurs offres d'emploi. Chez Avanci à Tours, cela fait par exemple 2 ans qu'une offre est en ligne. Noémie Legoubé y est attachée de direction. "On a eu des personnes avec des profils parisiens qui sont venus à Tours mais qui ne sont pas restées. _C'est pour ça qu'on voudrait capitaliser sur la région pour trouver des profils qui viennent de la région"._C'est d'ailleurs le but de toutes les formations de ce genre organisées par la région Centre, que ce soit dans la préparation de commandes ou encore dans le transport de voyageurs. L'entreprise Avanci accueille ainsi 3 stagiaires de cette formation à la data analyse.

Toutes ces formations sont financées par l'Etat, via la Région, à hauteur de 40 millions d'euros. Dans ce cadre, ce sont 7250 personnes qui seront formées cette année dans la région Centre.