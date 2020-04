En Indre-et-Loire, la Poste va rouvrir 10 bureaux de postes supplémentaires la semaine prochaine

Semaine après semaine, La Poste renforce son maillage territorial en Touraine. Aujourd'hui, ce sont plus de 110 points de service postaux qui sont ouverts dans notre département ( points relais compris ). Et 92 % des distributeurs de billets de la Banque Postale sont accessibles et approvisionnés.