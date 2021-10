En Indre-et-Loire, le marché du travail ne connaît pas la crise

Le marché du travail se remet bien de la crise sanitaire en France, et c'est particulièrement le cas en Indre-et-Loire.

Il semble bien que la catastrophe économique post-épidémie de Covid-19 n'aura finalement pas lieu. C'est en tout cas ce qu'indiquent les chiffres du chômage, désormais revenus à la normale. Au deuxième trimestre de 2021, on comptait en France 8% de demandeurs d'emploi soit le même taux qu'au dernier trimestre de 2019, c'est-à-dire avant la pandémie.

Et l'Indre-et-Loire fait figure de bon élève en la matière, qu'on la compare à la moyenne nationale ou régionale. Le département compte ainsi 7,1% de demandeurs d'emploi contre 7,3% en Centre Val-de-Loire.

Un emploi salarié dynamique

Ces bons chiffres du chômage s'expliquent par un vrai dynamisme du marché de l'emploi, surtout dans le secteur des services, très développé dans le département. C'est l'emploi salarié qui porte majoritairement dynamique, avec une augmentation de 0,3% en Indre-et-Loire par rapport à la fin 2020, et de 0,9% en Centre Val-de-Loire.

Cette tendance ne semble pas près de s'arrêter, comme en témoigne l'enquête réalisée tous les ans par Pôle Emploi sur les besoins de main d'œuvre des entreprises. Celle réalisée fin 2020 pour l'année 2021 montre des besoins en hausse de 2% par rapport à 2019. Cela représente 21 000 projets de recrutement sur le département.

Les secteurs qui recrutent sont, comme partout en France, l'hôtellerie et la restauration, la santé et l'aide à domicile où les recrutements sont en hausse de 40%, ainsi que le bâtiment. On note un bémol tout de même sur l'industrie automobile qui n'a pas réussi à renouer avec son dynamisme d'avant crise. Ses recrutements sont en baisse de -33% au deuxième trimestre de 2021.