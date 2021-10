En Indre-et-Loire, les boulangers et leurs clients s'inquiètent de l'augmentation du prix de la farine

Le prix du blé tendre, qui sert à la conception de la farine panifiable, a augmenté de 30% entre août 2020 et août 2021. Fatalement, cette hausse risque de se répercuter sur les prix du pain. De quoi inquiéter les boulangers et leurs clients.

Essence, gaz et électricité, matières premières, ... Les prix de nombreux produits essentiels à la vie quotidienne flambent actuellement. Le blé n'échappe pas à la règle, notamment le blé "tendre", qu'on utilise pour le pain, dont le coût a augmenté de 30% entre août 2020 et août 2021. Cette hausse se reporte fatalement sur le prix de la farine et pèse sur les boulangers, qui risquent à leur tour de devoir augmenter le prix de leurs baguettes et pains spéciaux.

Pour les clients, il ne s'agira que d'une hausse de 2 à 5 centimes, mais la différence sera perceptible à la fin du mois pour les budgets déjà très serrés. De quoi déclencher l'inquiétude des boulangers et leurs clients, notamment en Indre-et-Loire.

Une différence pour des petits budgets

Assis au soleil rue Nationale à Tours, un étudiant déguste son sandwich du midi, acheté à la boulangerie toute proche. Pourtant, son déjeuner pourrait bientôt lui coûter plus cher. Et pour ce jeune homme aux fins de mois déjà difficiles, c'est une vraie inquiétude. "Mon budget mensuel est de 100 euros environ, donc des petites choses comme ça, ça fait toute la différence ...", confie-t-il. Si l'augmentation était trop forte, il serait contraint d'abandonner sa petite boulangerie. "J'irai acheter mon sandwich dans un supermarché."

Aucun risque en revanche pour cette mère famille, venue dans le centre de Tours avec sa fille. "Je suis trop attachée à la boulangerie de notre petit village, affirme-t-elle, Et puis je veux faire vivre les petits commerces locaux."

Le dilemme des boulangers

Marc-Antoine Bosquet et Philippe Comte, artisans boulangers. © Radio France - Mathilde Bouquerel

De quoi rassurer un peu Marc-Antoine Bosquet et son associé Philippe Comte. Les deux artisans boulanger ont fondé Les Blés de demain, qui compte une boutique à Tours et une autre à Veigné. "Nous constatons une augmentation générale de 12 à 15 euros le quintal selon le type de farine", explique Marc-Antoine Bosquet.

Pourtant, les deux boulangers tiennent absolument à maintenir leur prix de leur produit d'appel, la baguette tradition, à prix accessible d'1 euro. "Donc en ce moment, on est avec notre tableur en train de recalculer nos marges au plus juste pour ne pas dépasser ce seuil symbolique", raconte Marc-Antoine Bosquet.

Une conséquence de la spéculation sur les matières premières ?

La cause de cette augmentation est notamment la pluie de cet été, qui a nui à certaines récoltes, mais cela n'explique pas tout. C'est ce dont Philippe Desiles, président de la Fédération des artisans boulangers d’Indre-et-Loire, est convaincu. Pour lui, la source principale de cette augmentation est boursière.

"Je trouve complètement anormal qu'on puisse spéculer sur des matières premières comme le blé", s'ingurge-t-il. "Nous vendons quand même un produit de première nécessité !" Selon l'artisan boulanger, la France devrait être autosuffisante en blé et ne pas subir de telles pénuries. "Rappelez-vous : en 2010-2011, il y avait eu de grands incendies en Russie et on avait cru qu'il allait y avoir une pénurie de blé. La spéculation a fait que des gens ont acheté des quantités astronomiques de blé pour qu'au bout du compte, ils ne parviennent pas à le revendre. Et on s'est retrouvés avec des péniches entière pleines de blé en train de pourrir ... C'est pour ça que ces gens-là sont dangereux."

Une inquiétude d'autant plus forte que le prix du beurre, le sucre, les œufs augmentent eux aussi. Des matières premières qui entrent dans la composition de nombreuses pâtisseries et viennoiseries commercialisées en boulangerie.