En Indre-et-Loire, les constructeurs de piscines confrontés à une pénurie de stock

C'est un marché qui, depuis quelques années, ne connaît pas la crise. Et la tendance s'est accélérée avec le confinement. Le boom des piscines se confirme à l'approche de l'été. Beaucoup de constructeurs en Indre-et-Loire contactés par France Bleu Touraine assurent être "débordés" par les nombreuses demandes.

Alexandre Martel en reçoit 30% de plus ces derniers jours. "Actuellement, j'ai un planning chargé jusque début septembre à raison de deux à trois rendez-vous par jours", explique le commercial chez Piscine 37, à Esvres, le long de la départementale. Et il n'est pas certain de garantir une installation rapide à tout le monde. "Sur les commandes passées, on a déjà des retards de livraison. Cette année, on va dire qu'une piscine sur trois ne sera pas livrée à la date prévue sur le contrat."

Des prix en hausse

La raison, c'est que la crise sanitaire est passée par là. Comme dans le BTP ou l'automobile, le secteur est dépendant de fournisseurs étrangers, bien souvent chinois ou américains. Les livraisons de matériaux, stoppées net une bonne partie de l'année 2020, sont de plus en plus longs. "Là, on a des robots nettoyeurs que nous avons commandé il y a six mois et qui viennent juste d'arriver. Pour d'autres, on attend toujours", poursuit Alexandre Martel. Sa société est obligée de s'adapter en commandant des produits en avance, "en prenant sur la trésorerie" pour être sûr d'avoir des stocks au moment venu. Mais tous ne fonctionnent pas ainsi.

Cette pénurie entraîne de fait une hausse des prix. "On se prend des augmentations de 10 à 15% chaque mois, explique Jean-Charles Bruno, le patron de Piscine 37. Forcément, on le répercute sur le devis. Et maintenant, on fait des devis sur deux jours seulement tellement les prix fluctuent."

Il recommande "de ne jamais demander de devis l'été car on est tous débordés." Cela évitera d'encombrer tous les constructeurs de piscines en même temps sachant qu'il en manque en Indre-et-Loire. "On est le département où il y a le plus de demande après le pourtour méditerranéen. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Il y a 20 ans, on était 40 pisciniers. Maintenant on est 20. Donc on fait comme on peut."